Malestar en Miranda por la vía urbana con más tráfico pesado de Castilla y León

Tres núcleos de población, más de un millar de habitantes y una carretera, la BU-740, que soporta una intensidad media diaria de 899 vehículos pesados. El despegue industrial de Miranda de Ebro, especialmente notorio a raíz de la inauguración del polígono de Ircio en 2010, favoreció la implantación paulatina de grandes empresas en la ciudad. Sin embargo, la calidad de vida de los vecinos del Poblado de los Ángeles, Bayas y la urbanización El Lago se ha visto considerablemente mermada en los últimos años. La convivencia con el tráfico, antaño «reducido» y hoy inabsorbible, provoca malestar e inquietud entre los afectados.

Los datos recabados por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de Castilla y León en 2024 demuestran que la BU-740 es la vía convencional, enclavada junto a un área urbana, con mayor volumen de camiones de la Comunidad. Se constata, además, que la densidad de vehículos al día (5.617 en total) genera un «impacto poblacional muy alto». Dicho impacto es «nulo», a juicio del organismo autonómico, en el caso del polígono industrial de Villalonquéjar, el más grande de la región y con la BU-600 soportando un nivel de tráfico de 1.081 vehículos de gran tonelaje.

Ante tal situación y estadística en mano, los vecinos de estos tres núcleos urbanos llevan más de un año demandando soluciones a las administraciones competentes. «No se ha hecho nada», lamenta un residente de Los Ángeles que, más allá del perjuicio que provoca el trasiego constante de camiones, denuncia el progresivo deterioro del firme. Principalmente sobre el puente de Arce, que cruza el río Zadorra y conecta con la provincia de Álava.

Dos camiones, en ambas direcciones, en la BU-740 a su paso por Miranda.ECB

Ya en febrero de 2024, la Asociación de Vecinos de Los Ángeles propició una primera toma de contacto con el equipo de Gobierno municipal para abordar el problema. De ahí surgió un grupo de trabajo que motivó, ocho meses después, la redacción de un documento que contemplaba dos fases: medidas correctoras a corto plazo y un estudio técnico que brindase alternativas factibles para desviar el tráfico.

En todo este tiempo, se han mantenido reuniones con los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Miranda, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Roberto Saiz, miembros de la Asociación de Afectados por el Ruido, representantes de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) y de compañías como JSV, entre otros. Siempre con intención de plantear «alternativas y posibles soluciones». Eso sí, descartando en todo momento la creación de un tercer carril en la BU-740 porque «no reduciría la cantidad de tráfico pesado e incluso podría agravarlo».

«No queremos tener que salir a la calle a manifestarnos porque alguien ha fallecido»

Las primeras quejas ciudadanas se remontan a la creación de la Terminal de Contenedores de Miranda (TCM) en los antiguos terrenos de Rottneros. Con el tiempo, el transporte de mercancías ha aumentado exponencialmente y, por ende, la carretera soporta un mayor tránsito de vehículos pesados. En base a ello, los vecinos de Los Ángeles, Bayas y El Lago proponen medidas urgentes y otras a largo plazo.

Lo primordial, según exponen, sería limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora, colocar paneles luminosos e instalar radares en todos los semáforos de la vía, al menos entre los ríos Bayas y Zadorra. También abogan «controlar el ruido generado por camiones, trenes y maquinaria de carga de contenedores, delimitando la zona industrial respecto a la urbana mediante barreras acústicas naturales y artificiales». En paralelo, creen conveniente «monitorizar la polución atmosférica» mediante «sistemas de medición del polvo en suspensión proveniente de la actividad industrial» y exigir «medidas correctoras para evitar su dispersión».

Dentro de esta primera fase, el movimiento vecinal reclama la redacción de ese estudio técnico, del que nunca más se supo, en el que se contemplaría una conexión directa con la AP-68 desde los polígonos industriales de la ciudad. Una vez ejecutada dicha circunvalación, convendría «prohibir la circulación de camiones por la BU-740 y anular el acceso a los terrenos industriales a través de esta vía en el tramo que afecta a los barrios residenciales». Finalmente, sugieren un reasfaltado integral de la calzada con «materiales fonoabsorbentes» que «contribuyan a reducir la contaminación acústica».

Los vecinos también piden que se reduzca la polución atmosférica en el entorno.ECB

Todas estas propuestas fueron trasladas el pasado 17 de octubre, en forma de moción, a los portavoces del PSOE, Izquierda Unida-Podemos, Partido Popular y Vox en el Consistorio mirandés. Lo que se busca, básicamente, es que el Ejecutivo autonómico atienda «de manera urgente esta demanda vecinal». Para ello, también se solicita a la alcaldesa, Aitana Hernando, que concierte una reunión con la Consejería de Fomento para abordar el asunto.

Más allá de todas estas consideraciones, los residentes de estas tres áreas poblaciones remarcan que «los niveles de velocidad son altísimos». Hasta el punto de que «se ha pedido a la Policía Local que tome medidas». Por ejemplo, con radares móviles para sancionar a aquellos vehículos que rebasen el límite establecido.

Cómo no, preocupa la seguridad. No se han registrado accidentes graves, pero «sí leves». Tal y como advierte uno de los vecinos afectados, «cualquier día puede ocurrir porque es como jugar a la ruleta». Sería una desgracia, desde luego, y «no queremos tener que salir a la calle a manifestarnos porque alguien ha fallecido».

En busca de apoyos

Aunque a priori todos los grupos políticos dicen comprender el malestar vecinal, los apoyos a la moción brillan por su ausencia. Tan solo el PP se ha comprometido -por ahora- a respaldar el texto. Con matices, proponiendo una serie de «retoques», pero secundándolo públicamente.

Según ha podido saber este periódico, es probable que IU-Podemos se siente a valorar las propuestas. No en vano, la coalición de izquierdas comparte Gobierno con el PSOE. Eso podría suponer un escollo, aunque nunca se sabe. Por su parte, Vox ni está ni se le espera.

De cara al próximo pleno, inicialmente previsto para este jueves pero suspendido a última hora, el tejido asociativo vecinal aún confía en que «se sienten todos los grupos» para defender una «moción consensuada». De no ser así, su intención es intervenir cuando les corresponda en la sesión para visibilizar su hartazgo e instar a las administraciones a mover ficha.