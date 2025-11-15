Herido un ciclista tras chocar con un turismo en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un ciclista de unos 50 años ha resultado herido tras chocar con un turismo en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una viso a las 10.15 horas en el que se informaba de accidente entre una bicicleta y un turismo en el kilómetro 135 de la carretera N-120, en Villanueva de Argaño.

En el aviso al centro de emergencias se informa de que el ciclista herido está consciente. El 1-1-2 avisa del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.