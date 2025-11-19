Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 6,8 millones de euros (IVA incluido) las obras para la reconstrucción total del firme, la construcción de drenaje subterráneo y mejora del drenaje superficial en la variante de Salas de los Infantes de la carretera N-234, en la provincia de Burgos. El anuncio correspondiente será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La actuación, que se desarrollará entre los km 435,300 y 438,710, servirá para realizar una rehabilitación completa del firme y del drenaje de la plataforma, con objeto de mejorar la seguridad y comodidad de la vía y la protección del conjunto del firme (aumento de la durabilidad, impermeabilidad, uniformidad y aspecto).

Las obras incluyen la mejora en zonas puntuales del terraplén y se tomarán medidas para que el agua de escorrentía no se infiltre, mediante el revestido de cunetas, encachados en estructuras y eligiendo un material de relleno de bermas que mejora la impermeabilidad de la plataforma.

Para contribuir con la economía circular y minimizar los materiales excavados o demolidos en la obra, en el terraplén comprendido entre el inicio de la obra y el km 437,1 se ejecutará un reciclado in situ de parte del firme junto con la explanada. Además, para influir en los materiales que se aportan a obra, se pedirá, en las mezclas bituminosas empleadas en capa de base e intermedia, el aporte de áridos reutilizados hasta alcanzar el 30 % de la masa total de la mezcla.