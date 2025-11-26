Fallece un vecino de Burgos en un accidente en el límite con La Rioja

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Segundo accidente mortal en la carretera N-232, en el límite con la Rioja, en un mes. Un hombre de 59 años, vecino de Burgos y natural de Logroño, ha fallecido esta mañana en un accidente entre un turismo y una furgoneta, en el que también han resultado heridas otras siete personas.

El choque se produjo a las 7.15 horas en el kilómetro 465,5 de la N-232, en el término municipal de Foncea, en el cruce entre Valdemoscón y Fuente Bujedo. Como consencuencia del siniestro, resultó fallecido el único ocupante del turismo y otras siete personas resultaron heridas.

Es el segundo accidente mortal en un mes en este tramo. Una persona fallecía y otras seis resultaron heridas en un accidente de tráfico registrado en la noche de ayer en el kilómetro 468 de la carretera N-232, a la altura de Foncea (La Rioja), en el límite con Castilla y León. El siniestro, que tuvo lugar a las 21:32 horas, consistió en una colisión entre tres turismos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, los Bomberos de Haro y los servicios sanitarios de ambas comunidades. Por parte de Emergencias Sanitarias - Sacyl, acudieron una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, mientras que SOS Rioja activó una UVI móvil, otra ambulancia de soporte vital básico y personal del 061 La Rioja.