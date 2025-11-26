Atienden a un hombre de 81 años tras un incendio en un pueblo de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los servicios de emergencia han atendido a un varón de 81 años tras sufrir una intoxicación de humo en un incendio en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía a las 17.00 horas un aviso de un incendio en una vivienda en la calle Huertos, en Rioseras.

En la llamada se informa de que se trata de un incendio que se ha declarado en una vivienda de dos plantas.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisaba del incidente a Bomberos de Burgos, Guardia Civil de Burgos y Emergencias sanitarias Sacyl que envía recursos para atender a un varón de 81 años que ha sufrido una intoxicación por inhalación de humo después de que la Guardia Civil solicitara asistencia sanitaria para esta persona. Posteriormente, es trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos en ambulancia soporte vital básico.