Las monjas okupas evitan in extremis que la Guardia Civil se lleve a las mayores de Orduña

Parecía que sí, pero al final no. Las monjas okupas de Belorado. han logrado esquivar in extremis su segundo revés en un solo día. Después de la detención de la exabadesa Laura García de Viedma y de una anticuario por un presunto delito de apropiación indebida y receptación de piezas de arte, la Guardia Civil se personó este jueves a última hora de la tarde en el monasterio de Orduña (Vizcaya), también bajo su control, para llevarse a las cinco religiosas de mayor edad.

Casi una hora antes de que se produjese la intervención, el jefe de prensa de las exclarisas, Francisco Canals, informaba de la presencia de 14 agentes en el exterior del convento. Ya en aquel momento, temían que «se puedan llevar a las monjas mayores».

No era la primera intentona. Y aunque parecía que esta sería la definitiva, no ha sido así. Finalmente, las exclarisas han logrado retener a las cinco ancianas cuando todo parecía indicar que la Guardia Civil las sacaría del convento.

Cabe recordar que, el pasado 1 de agosto, una comisión judicial se personó en Orduña, junto a la Benemérita, cinco consejeras de la Federación de Aránzazu y el secretario personal del comisario pontificio, Carlos Azcona, para sacar a las cinco religiosas de edad más avanzada. La intención de las clarisas -las de Aránzazu, no las cismáticas- era llevarse a sus hermanas a Medina de Pomar.

Dos días antes, la jueza de Briviesca que estimó la demanda de desahucio contra las exmonjas se había personado en Belorado para interesarse por el estado de las cinco ancianas. De ahí que emitiese una orden de registro, aunque no logró hablar con ellas porque García de Viedma, previendo lo que podría suceder, se adelantó la víspera moviéndolas al monasterio vizcaíno.

Ya en Orduña, otra comisión flanqueada por cinco efectivos del Instituto Armado lograría interrogar a tres de las hermanas. Las otras dos, según García de Viedma, no llegaron a prestar declaración al ser las «más vulnerables». Pese a todo, las exmonjas lograron retener a las cinco, amén de manifestar que dejaron clara su intención de «permanecer en el monasterio con nosotras».