Las exmonjas trasladaron numerosas piezas de arte de Belorado al monasterio de Orduña

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La investigación abierta por la Guardia Civil de Burgos en el marco de la operación 'Mirumcid' que se ha saldado, por el momento, con la detención de la exabadesa del monasterio de las Clarisas de Belorado, una religiosa y un anticuario por comercializar con piezas de arte del cenobio revela que las exmonjas habían trasladado numerosas piezas al monsterio de Orduña (Vizcaya).

Este es uno de los resultados de la operación desarrollada por agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Burgos y que explotaron ayer en el monasterio de Santa María de Betronera de Belorado, así como en el de Santa Clara en Orduña. Fue allí, según la información facilitada por la Guardia Civil, donde las exmonjas habían trasladado numerosas obras pertenecientes al monasterio burgalés sin autorización.

Los agentes imputan a las tres personas detenidas los delitos de apropiación indebida agravada y de receptación de piezas de patrimonio histórico.

La operación comenzó cuando los agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Burgos detectaron que se estaba vendiendo obras de arte catalogadas en el mercado especializado de antigüedades que podrían pertenecer al patrimonio histórico del monasterio de Belorado.

La sospecha de que esas obras se hubieran sustraído o se hubieran puesto a la venta sin la correspondiente autorización, los guardias civiles iniciaron una investigación para determinar su origen y cuál podría ser el recorrido ilícito de las piezas.

Las primeras averiguaciones dieron sus frutos cuando los agentes pudieron constatar la venta a través de internet de varias piezas de Santa María de Bretonera, así como en una tienda de antigüedades de Madrid de una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, también del monasterio de Belorado. La Guardia Civil ha recuperado esta obra.

Estas averiguaciones hicieron que se efectuará el jueves por la mañana la entrada y registro en los monasterios de Belorado y de Orduña. Una actuación en la que se intervinieron diversas obras de arte para su puesta a disposición judicial, y que están pendientes de inventariar.

La operación desarrollada por los agentes en el cenobio vizcaíno sacó a la luz un gran número de obras de arte que pertenecían al monasterio de Belorado, trasladadas sin autorización, según se desprende de la investigación de la Guardia Civil.