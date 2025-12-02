Los premios de tauromaquia de Burgos reconocen a Roa, Carlos Martín y Morenito de Aranda

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La primera edición de los premios provinciales de tauromaquia de la Diputación de Burgos ya tiene a sus primeros ganadores. La periodista taurina Lola Franco y miembro del jurado que ha fallado los reconocimientos fue la encargada de desvelar los nombres. El primer premio es para el Ayuntamiento de Roa por su "destacado" trabajo en favor de la tauromaquia, así como por el "esfuerzo" en el mantenimiento de la tradición.

El segundo premio de los galardones, que tendrán un carácter bianual, recayó en el periodista Carlos Martín Santoyo, director y presentado del programa 'Grana y oro' de Castilla y León Televisión. El jurado ha destacado su "contribución al fomento y la divulgación" de la cultura taurina.

El tercer premio ha ido a parar a Jesús Martínez, Morenito de Aranda, al que se le reconoce su trayectoria profesional como matador de toros. Una trayectoria "sólida y en continuo progreso" que suma ya 20 años desde que tomó la alternativa.

La primera edición de estos galardones también ha concedido tres premios especiales. Uno de ellos ha sido para Joaquín Monje de Lara por su "profunda pasión taurina", que ha transmitido y vivido de forma intensa.

Victorino Martín García recibirá otros de los premios especiales por "difundir los valores de la tauromaquia" y por su trabajo como presidente de la Fundación Toro de Lidia.

El tercer premio especial se ha otorgado al consejero de Cultura de la Junta, Gonzalo Santonja, gran amante y profundo conocedor de la tauromaquia que ha plasmado a través de numerosos libros. El reconocimiento le llega por su "defensa de la tauromaquia como patrimonio cultural". Los galardonados recibirán una escultura, obra de Cristino Díez, inspirada en la figura del histórico torero burgalés Rafael Pedrosa.

El jurado estuvo compuesto por Miguel Ángel Salinas, Baudilio Fernández-Mardomingo, Lola Franco Ortega, Bárbara Pedrosa Rodríguez y José Antonio Bañuelos.

La presentación de los premios de tauromaquia también sirvió para reconocer el futuro del toreo en Burgos, representado por el joven novillero Eduardo Ruiz de Velasco, al que el presidente de la Diputación, Borja Suárez, entregó una representación del palacio provincial.

Raquel Contreras, Eduardo Ruiz de Velasco y Borja Suárez.SANTI OTERO

Ruiz de Velasco destacó que "al final todo gira en torno al toreo", una actividad que es "capaz de aglutinar todas las disciplinas artísticas". Sobre su dedicación al mundo de los toros, la joven promesa burgalesa explicó que "cuando nace de forma natural es muy difícil frenarlo". Es consciente de que es un "mundo difícil y es difícil llegar pero cuando uno lo siente así, no entiendo la vida si toreo, y eso es lo que me hace olvidar la parte más negativa".

Estos premios se entregarán en una gala que se celebrará en Roa el próximo 12 de diciembre. El periodista taurino Íñigo Crespo fue el encargado de desgranar algunos de los pormenores de la cita. Será una gala que comenzará a las 18.30 horas, retransmitida por televisión, en la que habrá danza, música, literatura y pintura porque "la tauromaquia es la acumulación de las bellas artes".

Antes quiso alabar la iniciativa impulsada por la Diputación, que es "algo más que una iniciativa", es "hacer justicia a una manifestación cultural que en Burgos ha sido un motor cultural al más alto nivel".

Para contextualizar la influencia de la tauromaquia como "motor cultural", Crespo destacó que es la segunda provincia de Castilla y León con mayor actividad taurina, por detrás de Salamanca. Con 9 plazas abiertas, la provincia de Burgos vendió más de 50.000 localidades para asistir a festejos taurinos, lo que indica, en su opinión que, la influencia de los toros en la vida cultural de la provincia.

El presidente de la Diputación de Burgos recordó la razón de ser de estos premios, que "ya explicamos al principio de esta legislatura". Se trata de un "arte fundamental", ya que cuando hablamos de "cultura, cuando hablamos de patrimonio en la provincia de Burgos, tenemos necesariamente que asociarla al mundo del toreo", al que se debe defender "cuando está siendo tan atacado por instituciones como el propio Ministerio de Cultura".

Suárez explicó que se trata de una "disciplina artística sobre la que pivotan muchas otras. Y además con mucho protagonismo en la provincia de Burgos". Cuando se habla de toreo, se habla de literatura, de la "Generación del 27", o de pintura, con "Picasso o Sorolla", o de música. También destacó su influencia en el urbanismo rural.

Por eso "hemos convocado unos premios que reconocen a muchas personas que llevan trabajando mucho tiempo defendiendo la fiesta nacional, defendiendo la cultura, defendiendo el arte, defendiendo el territorio, defendiendo a las personas".