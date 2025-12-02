Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los 'Servicios poblacionales de acompañamiento a nuevos pobladores de la provincia de Burgos', que comenzaron en enero de 2024 con el proyecto 'Burgos repuebla. Territorio Smart', gestionado por Sodebur y financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha conseguido el arraigo de 263 personas. De ellas, 80 son niños y 183 adultos, 24 personas trabajan por cuenta propia y 70 por cuenta ajena y hay 60 casas alquiladas y 12 compradas.

Estas personas han supuesto un impacto económico en la provincia de casi 5 millones de euros frente a la inversión de Sodebur de 780.000 euros. Esto supone un multiplicador de 6, por ello desde Sodebur se esta estudiando como mantener y ampliar el servicio.

Este es el balance que se ha realizado con los alcaldes de los municipios adscritos al programa. Un programa dirigido a la repoblación del medio rural, a través de la creación de un ecosistema innovador de desarrollo sostenible; ofreciendo nuevos servicios a los ciudadanos, pero, principalmente, promoviendo la localización de nuevos puestos de trabajo en el medio rural, facilitando el proceso de adaptación de los nuevos pobladores, buscando una mejora de la calidad de vida, impulsando el emprendimiento y atrayendo talento a la provincia.

A la reunión, además de los regidores, han asistido Carlos Gallo, Presidente del Consejo de Administración de Sodebur y Enrique Martínez Pomar, director general de Proyecto Arraigo, junto con parte de su equipo.