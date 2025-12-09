El Canal de Castilla inicia las obras de mejora de la accesibilidad a su paso por Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, integrado por las diputaciones de Palencia, Valladolid y Burgos para promocionar y gestionar el Canal como destino turístico de referencia, inició las obras de mejora de la accesibilidad en el embarcadero de Carrecalzada y en el acueducto de Abánades, ubicados en el término municipal de Melgar de Fernamental (Burgos).

Una obra enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística, dotado con un presupuesto de 620.000 euros y orientada a mejorar el paisaje y la continuidad de los Caminos de Sirga. El importe total de la intervención asciende a casi 92.000 euros, de los cuales 84.500 euros corresponden a la obra, y la cantidad restante se destina a la redacción del proyecto, la asistencia técnica a la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud.

El plan, estructurado en cuatro grandes programas centrados en la mejora de los caminos de sirga, la eficiencia energética y conservación del patrimonio, la modernización de edificios emblemáticos y el impulso promocional del Canal, cuenta ya con más de 1,6 millones de euros comprometidos, lo que supone cerca del 80 por ciento del presupuesto total.

La presidenta del Consorcio del Canal y de la Diputación de Palencia y los presidentes de las diputaciones de Burgos y Valladolid -Ángeles Armisén, Borja Suárez y Conrado Íscar- visitaron hoy los trabajos de mejora de la accesibilidad al embarcadero de Carrecalzada y al acueducto de Abánades, acompañados por el alcalde de la localidad, Raúl Guantes; el diputado del Canal y Turismo de Palencia, Francisco Pérez; el diputado provincial de Burgos, Carlos Gallo y el gerente de la entidad, José Manuel Fernández.

El objetivo de esta actuación es mejorar los conjuntos de Carrecalzada y del acueducto de Abánades mediante la reforma de diversos elementos y la incorporación de nuevos equipamientos que incrementen las condiciones de uso, seguridad y disfrute de estos singulares espacios naturales. En concreto, se actuará sobre los accesos a los antiguos almacenes y su entorno inmediato, además de reorganizarse las zonas de aparcamiento. Está prevista también la instalación de alumbrado público de alta eficiencia energética, señalización renovada y un espacio cubre contenedores que mejore la integración paisajística.

En el entorno del acueducto de Abánades se sustituirá el actual embarcadero por uno nuevo y se instalarán escaleras que permitirán acceder a la base del acueducto, ofreciendo una perspectiva diferente a la habitual desde el Canal y permitiendo valorar mejor la magnitud de esta obra de ingeniería histórica. El conjunto de este espacio se completará con trabajos de tratamiento de vegetación y actuaciones destinadas a mejorar la seguridad.

Compromiso del Consorcio

En este sentido, la presidenta del Consorcio del Canal y de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, subrayó que “hoy se hace visible el compromiso del Consorcio del Canal de Castilla”, formado por las tres diputaciones provinciales para “trabajar y avanzar en la puesta en valor”, pero sobre todo, resaltó, “en la difusión y mejora de uno de los elementos patrimoniales que vertebran las tres provincias, pero que sin duda es singular e identifica a las tres provincias”.

“La mayor obra de la Ilustración: el Canal de Castilla, y yo diría que es el agua que nos une”, exclamó, al tiempo que insistió en que es “el reflejo de una colaboración administrativa a través del Consorcio y lo hacemos en una obra y en un lugar emblemático”. Si bien destacó que Palencia es la provincia que acoge más kilómetros de canal, matizó que “pero también cada una de las provincias tiene elementos singulares”. Asimismo, aplaudió que a través del Consorcio del Canal y de esta colaboración entre las tres administraciones “se está incidiendo en muchísimas mejoras e iniciativas que van a también revalorizar ese uso turístico del Canal”.

“Lo hemos hecho a través de un plan de sostenibilidad turística obtenido de fondos europeos, obtenido por el consorcio, con un importe de dos millones de euros, de los que ya llevamos y estamos en ejecución cerca de 1,9 millones de euros, y lo hemos hecho mejorando los itinerarios del Camino de Sirga”, expuso.

“Es el futuro de nuestros territorios colaborar, la colaboración entre administraciones”, dijo, para añadir que “hay que aprovechar las oportunidades, las de financiación a través del plan de sostenibilidad, pero las oportunidades que nos da este agua que nos une y que nos unen otros muchos retos y objetivos que compartimos”. Finalmente, se refirió a que “hoy también es un punto de encuentro entre tres provincias” y apeló seguir en esta línea porque “es lo que va a hacer que este canal tenga el reconocimiento a nivel nacional e internacional que se merece”.

Diputación de Burgos

Por su parte, el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, subrayó que “no podemos concebir la transformación de la provincia de Burgos sin contar con dos aspectos muy importantes” como son “la experiencia que tienen la Diputación de Palencia y la Diputación de Valladolid” porque “hacen muy bien las cosas y aprendemos mucho, y eso es algo que permanentemente estamos buscando en sus recursos, en cómo hacen las iniciativas, cómo las ejecutan, pues un punto de apoyo donde también la Diputación de Burgos se apoya”.

Y, en segundo lugar, añadió, “ porque siempre que se propone algo de forma conjunta, son las primeras diputaciones en decir que sí, y por eso hace de esta especie de triunvirato a nivel provincial una forma de hacer política y también hacer gestión”. En definitiva, dijo: “Son intereses comunes y son objetivos comunes, y por eso insisto en el agradecimiento y en la necesidad de seguir compartiendo proyectos, iniciativas y, sobre todo, horas de trabajo para que los tres territorios sigan progresando”.

“El agua es vida”

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, subrayó que “el agua es vida” y que “es una demostración de que Castilla y León tiene mucha vida y no es casual”. También se refirió a que es “un claro ejemplo de esas ganas de seguir luchando y defendiendo nuestra tierra”. Se trata, resaltó, de “un proyecto que hay que poner en valor la complejidad de, en este caso gestionar los fondos en un contexto en el cual no hay empresas, los procedimientos son muy largos y el altísimo porcentaje de ejecución de dicho proyecto”.

Así, manifestó que la acción que se lleva a cabo en Valladolid, “donde andamos ya dando los últimos coletazos”, es en la dársela, en el Canal en Medina de Rioseco. “Es una demostración más de esa colaboración entre administraciones y nunca mejor dicho, la unión hace la fuerza y esta es demostración de ello”, concluyó.