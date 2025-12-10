Tres detenidos en Burgos por malos tratos y resistencia grave a la autoridad

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Local de Burgos ha detenido a tres personas por la comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y dos de desobediencia y resistencia grave a agentes de la autoridad.

La primera de las detenciones tuvo lugar el jueves pasado, 4 de diciembre, sobre las 17.45 horas en un domicilio de la calle Doctor Emilio Jiménez Heras, donde el alertante informaba de la agresión de un hijo a su madre. Una vez en la vivienda, los agentes pudieron comprobar que la mujer sufría lesiones en el rostro además de constatar también un maltrato continuado en el tiempo de insultos y vejaciones. Ante tales hechos se procedió a la detención de este hombre de 55 años por la comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

La siguientes dos detenciones tuvieron lugar el viernes 5 de diciembre, tratándose de un hombre de 32 años y otro de 20, por desobediencia grave y resistencia en el curso de dos intervenciones policiales.

La primera de ellas, sobre las 20:30 horas, en la que se vio involucrado un joven de 20 años que se encontraban por el paseo del Espolón consumiendo bebidas alcohólicas. En el proceso de identificación, el joven se negó en reiteradas ocasiones a facilitar sus datos a los agentes, localizándole entre sus pertenencias 5,50 gramos de sustancia prohibida compatible con hachís. Fue en el momento de proceder a informar que sería propuesto para sanción cuando comenzó a alterarse y a insultar a los agentes hasta que, en un momento dado, propinó un empujón a uno de los agentes para salir huyendo del lugar, aunque fue interceptado a los pocos metros materializándose su detención.

Poco más tarde, a las 21:15 horas en la calle Padre Melchor Prieto, se produjo la segunda detención, cuando se recibió un aviso el teléfono de Emergencias 112 en el que se informaba sobre una presunta alteración del orden público de un hombre que se encontraba en pijama, en medio de la calzada y obstaculizando el paso de vehículos y viandantes.

Los agentes de la Policía Local intentaron tranquilizar a este hombre de 32 años que se encontraba en un estado de nerviosismo y alteración muy elevado, incluso dieron aviso a un familiar para poder trasladarlo a su domicilio, momento en el comenzó a preferir amenazas contra los agentes llegando en un momento dado a intentar acometer contra uno de ellos por lo que se procedió a su detención.