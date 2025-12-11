304 pueblos de Burgos recibirán desfibriladores para avanzar hacia una "provincia cardioprotegida"

El delegado de la Junta, Roberto Saiz, con el vicepresidente de la Diputación, Ramiro Ibáñez y el responsable de Formación, Empleo y Desarrollo Local, Javier Arroyo, en la jornada de divulgación de esta iniciativa.TOMÁS ALONSO

La provincia de Burgos avanza con paso firme hacia el objetivo de convertirse en un territorio plenamente "cardioprotegido". La Diputación y la Junta de Castilla y León se han empeñado en que así sea, como evidencia la intención de dotar a 304 municipios de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA). Sus responsables detallaban a regidores de los enclaves beneficiarios los pasos a seguir para incorporar estos equipos que facilitan una respuesta rápida en caso de necesidad, cuando cada minuto cuenta.

La iniciativa supone un salto de gran calado, ya que se suman estos 304 aparatos a los 160 desfibriladores ya distribuidos en sendas localidades desde 2016 con apoyo de la Institución Provincial y elevará aún más la ratio de 12 dispositivos por cada 10.000 habitantes, muy por encima de la tasa nacional, que ronda los 7.

En concreto, los aparatos adquiridos se repartirán en primer lugar entre aquellos municipios de la provincia de Burgos de menos de 2.000 habitantes que no lo recibieron en las convocatorias promovidas por la Diputación los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Posteriormente, llegarán a las entidades locales menores de mayor a menor población y que tampoco hubieran accedido a ellos en ocasiones previas hasta agotar existencias.

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo sufragará el coste de los equipos y la formación para su manejo a través de una subvención que asciende a 270.000 euros, enmarcada en una línea de ayudas autonómica, dotada con 1,5 millones, puesta en marcha en colaboración con las distintas diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo.

El delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz, explicó que el reparto de las aportaciones correspondientes atiende a criterios diversos, como el número de ayuntamientos, el volumen de población y la dispersión territorial, factores clave en el conjunto de Castilla y León y especialmente significativos en Burgos, con un total de 371 municipios y más de 600 entidades locales menores. "La única manera de llegar a todos es acercar los medios de respuesta rápida a cada localidad. La prontitud es determinante y puede salvar vidas", subrayó.

Tanto Saiz como el vicepresidente de la Diputación, Ramiro Ibáñez, incidieron en que la instalación del desfibrilador es solo una parte del proyecto. La otra pieza esencial es la preparación en su manejo, que coordinará el Área de Formación y Empleo de la Institución Provincial. "Los alcaldes designarán al menos a dos personas por municipio -608 en total en el conjunto de la provincia- para recibir el curso, preferentemente que permanezcan habitualmente en el pueblo", detalló Ibáñez, para indicar que se propondrá a los distintos ayuntamientos beneficiarios situar los dispositivos en espacios no sanitarios como bares, tiendas, farmacias u otros establecimientos abiertos al público, con el fin de garantizar una disponibilidad inmediata en caso de emergencia.

"La idea es que sean accesibles, que estén a mano en el momento en que se necesiten", recalcó, apelando a la colaboración de los titulares de estos negocios. Además, recordó que los propios desfibriladores son semiautomáticos y de manejo sencillo, aunque requieren nociones básicas para su uso correcto.

Saiz, por su parte, destacó la relevancia sanitaria y social de este despliegue, porque "los accidentes cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de muerte, tanto en el ámbito general como en el laboral". Según precisó, en la provincia se registraron siete fallecimientos en el puesto de trabajo por este motivo entre enero y octubre de 2025.

"La ciencia es clara: el tiempo es el vector más importante en una parada cardíaca", añadió el representante de la Junta, para insistir en que estos dispositivos son un complemento a la red de consultorios rurales de la provincia y contribuyen a crear "espacios seguros" en todos los municipios.

En todo caso, la concienciación crece al mismo ritmo que aumenta la presencia de desfibriladores. Los datos lo evidencian, pues si hace casi una década eran diez las localidades que se lanzaban a disponer de este equipamiento de manera "experimental", la cifra fue creciendo en las posteriores convocatorias hasta la actual, que elevará a 464 el total de los pueblos "cardioprotegidos".

A estos desfibriladores se suman los instalados en dependencias privadas y otros espacios públicos de las grandes urbes de la provincia. El registro oficial que posee la Junta de Castilla y León acumulaba el pasado mes de mayo más de 400 en total en Burgos, el 60% en el ámbito urbano. La cifra se ha multiplicado por cuatro en ocho años, al aumentar de 105 a 428. En breve, de la mano del plan presentado ayer, rondará los 800.