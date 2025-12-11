La reserva burgalesa 'Sierra de la Demanda' presenta un ambicioso plan de caza

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Sáiz Alonso, presidió la reunión anual de la Junta Consultiva de la Reserva Regional de Caza de la ‘Sierra de la Demanda’, en la que se han presentado el Plan de Ordenación Cinegética (POC) del periodo 2026/2035 y las propuestas de un ambicioso plan de caza para el próximo periodo 2026-2027. También se ha dado cuenta del balance de la temporada 2024-2025.

El POC presentado tiene como propósito principal reforzar el control de ungulados silvestres, especialmente jabalíes y ciervos, para mantener densidades que resulten socioeconómicamente sostenibles. Asimismo, busca recuperar las poblaciones de corzo, muy mermadas en los últimos años por la incidencia de enfermedades y competencia interespecífica, en lo que respecta a la caza mayor.

De forma complementaria, el POC establece metas orientadas a incrementar los ingresos de los propietarios, compatibilizar la actividad cinegética con el creciente uso público de los montes integrados en la reserva -incluyendo como novedad la creación de una red de puntos de observación y escucha de la berrea del ciervo- y potenciar la proyección exterior de la reserva y sus municipios, consolidando su valor como recurso natural y turístico.

Este documento constituye el marco técnico que guiará los planes anuales de caza y las actuaciones previstas en la Reserva Regional de Caza durante el periodo 2026‑2035. En él se definen los objetivos generales y demográficos para todas las especies cinegéticas presentes en la reserva, estableciendo las directrices necesarias para garantizar una gestión sostenible y equilibrada.

En relación con los permisos de caza asignados en la temporada 2026-2027, y atendiendo a la situación poblacional de las distintas especies presentes en la reserva regional, se prevé un total de 481 autorizaciones, con un total de 239 destinadas a la becada -la mayor cifra hasta la fecha-, una de las especies más demandadas en la reserva. El resto de permisos para otras especies de caza menor se limita a 33. Así, 126 corresponden a cacerías colectivas de ungulados silvestres, en concreto de jabalí y ciervo, 72 a recechos de ciervo, 6 a recechos de corzo y 5 a esperas o aguardos de jabalí, en lo que se refiere a especies de caza menor.

Además, se plantea incrementar las capturas de jabalí hasta alcanzar los 800 ejemplares, en un contexto complejo marcado por la aparición del brote de peste porcina africana y la previsión de medidas extraordinarias para su prevención y control.

El presupuesto previsto del plan de actuaciones asciende a 71.130 euros, financiado con fondos destinados a la gestión de la reserva y con fondos de mejora de los montes de utilidad pública. Estas actuaciones, de carácter multifuncional, tienen como objetivo mejorar el hábitat de las especies cinegéticas, compatibilizándolo con la prevención de incendios y otros. Además, se complementarán con otras inversiones orientadas a diversos fines, desarrolladas en coordinación con las Secciones Territoriales de Gestión Forestal responsables de los montes, y sufragadas con cargo a los presupuestos de la Junta de Castilla y León o mediante otras líneas de financiación, como los Fondos Next Generation.

En cuanto al informe de la Memoria de la temporada 2024/2025, hay que destacar que se alcanzaron unos ingresos de 407.069,45 euros para las entidades propietarias, la cifra más alta de la última década, gracias a los 405 permisos tramitados en la reserva regional de caza. Respecto a los resultados, las 111 cacerías colectivas permitieron la captura de 665 jabalíes, 159 ciervos macho y 196 ciervas. Igualmente, se registró un máximo histórico en la reserva con 459 becadas abatidas en 183 permisos. Por su parte, los recechos de ciervo lograron 7 trofeos con una puntuación media de 155,2 puntos (sobre más de 50 capturas), lo que confirma la mejora de la población cervuna en la Sierra de la Demanda.

Las Reservas son terrenos cinegéticos de titularidad de la administración regional que cuentan con Juntas Consultivas, órganos de participación de los pueblos y de los diversos sectores sociales, asegurando que las decisiones sobre planes de caza, conservación y uso del monte se adopten de forma consensuada y sostenible.

La Reserva Regional de Caza ‘Sierra de la Demanda’ se creó en 1973 y comprende, total o parcialmente, 21 términos municipales de la provincia de Burgos y abarca una superficie aproximada de 75.000 hectáreas.