La Cofradía Mirandesa de Bilbao entrega sus clásicas Txapelas de Oro

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

A punto de acabar el año, la Cofradía Mirandesa de Bilbao celebra este lunes los primeros compases de la Navidad con su tradicional entrega de Txapelas de Oro. Cuatro son los homenajeados en esta ocasión en agradecimiento a sus respectivas aportaciones a la tierra que les vio nacer.

Los galardonados son Jesús Ponce, director internacional de Novartis; Íñigo Ruiz , tercera generación del ya casi centenario restaurante La Vasca; Azucarera Miranda y el Orfeón Mirandés. La entrega de las Txapelas se hará efectiva a las 14 horas en el restaurante El Carbón, tras un breve recibimiento con aperitivo a base de delgadillas Aurora y chacolí de Término Miranda.

La comida, según apuntan desde la Cofradía, contará con un centenar de asistentes. Entre ellos, la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, y el diputado provincial Jorge Castro. El menú se compone de croquetas de jamón ibérico, ensaladilla rusa carbón con langostinos y aceite de perejil; bacalao confitado con piperrada y su pil pil y torrija caramelizada con helado de leche merengada. Aparte del café y una copa de cava, los comensales podrán degustar vinos de la Denominación de Origen (DO) Rioja.

Se da la circunstancia de que la cita servirá para celebrar unas cuantas efemérides. La Vasca, por ejemplo, cumplirá 100 años en 2026. Era menester, por lo tanto, poner en valor el largo camino de un restaurante que se labró su prestigio «dando placer y elevando la categoría gastronómica de Miranda a cotas de excelencia».

Los mismos años lleva Azucarera en Miranda, antaño conocida como Leopoldo en honor a su fundador (Leopoldo Lewin). Cabe destacar, además, que «a partir de los años 30, y mucho tiempo después, los hijos de los obreros de la Azucarera y niños sin recursos en la ciudad iban a un campamento de verano en Zarauz llevados por la empresa».

Por su parte, el Orfeón Mirandés ha cumplido 75 años «cantando y dando notas musicales a los mirandeses» en los «principales acontecimientos de la vida social de la ciudad» mientras desfilaba por Italia, Francia, Portugal o Austria.