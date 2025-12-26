La Diputación crea el concurso 'Burgos, tu pueblo en postal'

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Burgos, pone en marcha el I Concurso de Fotografía Invernal 'Burgos, tu pueblo en postal', una iniciativa destinada a fomentar la creatividad y a dar a conocer la riqueza histórica, cultural, etnográfica y paisajística de la provincia, con especial enfoque en motivos invernales y navideños.

Este certamen busca promover imágenes que pongan en valor la diversidad de la provincia de Burgos, orientadas a la creación de postales navideñas vinculadas al medio rural. Se valorará especialmente la calidad artística y técnica de las fotografías, así como su capacidad para reflejar la belleza de los pueblos burgaleses en época invernal.

Podrá participar cualquier persona interesada, debiendo contar los menores de 18 años con la autorización de su padre, madre o tutor legal. Las obras deberán ser originales, inéditas y no haber sido premiadas ni seleccionadas en otros certámenes, ni presentadas a otros concursos de la Diputación de Burgos, se admitirán un máximo de 3 fotografías por autor.

La temática se centrará en escenas que recojan la riqueza histórica, cultural, religiosa, etnográfica o paisajística de la provincia de Burgos, con una orientación clara a motivos invernales o navideños que puedan convertirse en postales. En las imágenes en las que aparezcan personas, será responsabilidad del participante disponer de las autorizaciones que procedan, reservándose la organización el derecho a desestimar aquellas obras que no se ajusten a las bases.

Las fotografías se presentarán exclusivamente en formato digital, mediante envío por correo electrónico a la dirección concursofoto@diputaciondeburgos.net. En el mensaje deberá indicarse el título de la obra, nombre y apellidos del autor, teléfono de contacto y el lugar donde se ha tomado la fotografía, especificando el término municipal y los datos necesarios para identificar la imagen.

El plazo de recepción de las obras permanecerá abierto desde la publicación de las bases en la web telecentros.burgos.es hasta las 24:00 horas del 31 de enero de 2026.

El jurado del concurso, que estará formado por miembros de dicho comité y por las personas que se estime oportuno incorporar. De entre las obras recibidas en plazo se seleccionarán las finalistas, que se harán públicas a través de la web fotos.burgos.es antes del inicio de la siguiente edición, coincidiendo con la presentación de una nueva convocatoria.