Dos heridos, uno de ellos atrapado, al volcar un turismo en Burgos

Dos personas han resultado heridas en un accidente en Burgos. La Sala de Operaciones del 1-1-2 recibió un aviso a las 14:48 horas de un accidente en el kilómetro 35 de la autovía A-62, sentido Palencia, en Villazopeque.

En el aviso se informa de que un vehículo ha dado vueltas de campana y que hay dos heridos al menos, uno de ellos atrapado.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisa del accidente a Guardia Civil de Burgos, a Bomberos de Burgos y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía un helicóptero medicalizado, entro otros.