Herido en Burgos tras dispararse en una pierna al sufrir un tropiezo

Un hombre ha sido evacuado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras dispararse accidentalmente en una pierna con una escopa.

La sala de operaciones del 1-12 de Castilla Y León recibe una llamada a las 14.25 horas en la que solicita asistencia para un varón que ha sufrido un accidente con una escopeta en el Monte Peña El Gato en Abajas.

Según comunica el alertante, un varón ha sufrido un tropiezo y como consecuencia se le ha disparado la escopeta y se ha herido el mismo en la pierna.

El centro de emergencias comunica el aviso al Centro Coordinador de Emergencias, que localiza al ubicación exacta del incidente, a Emergencias Sanitarias-Sacyl, a la Guardia Civil y a Bomberos de Burgos. Sacyl envía un helicóptero medicalizado al lugar y traslada al herido al Complejo Asistencia Universitario de Burgos.