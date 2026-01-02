Evacuada una familia en Las Merindades tras un incendio que pudo acabar en tragedia

La Guardia Civil evita una tragedia en el incendio de una vivienda en Las Merindades.ECB

La intervención inmediata de la Guardia Civil evitó este martes que un incendio declarado en una vivienda de Las Merindades derivara en consecuencias personales y materiales de mayor gravedad. El fuego se originó en el garaje del inmueble, justo bajo los dormitorios, a causa de un fallo en el cuadro eléctrico.

La alerta fue recibida en la Central Operativa de Servicios (COS), lo que activó la movilización urgente de patrullas de los puestos de Soncillo y Quincoces de Yuso. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron la presencia de llamas en la zona inferior de la vivienda, donde se almacenaban productos inflamables como barnices, esmaltes y disolventes, junto a dos turismos estacionados con combustible en sus depósitos.

Ante la amenaza de propagación, los agentes evacuaron de inmediato a la familia residente —una pareja con dos menores— y los acompañaron a un punto seguro. Posteriormente, intentaron contener el incendio utilizando el extintor del vehículo oficial y bloquearon el avance del fuego con los portones de acceso al garaje. No obstante, las llamas alcanzaron los materiales almacenados y provocaron una deflagración que intensificó el fuego.

Con el riesgo de explosión de los vehículos inminente, los guardias civiles accedieron al interior del domicilio para localizar las llaves entre el humo. Lograron sacar uno de los coches de la zona afectada y, en el caso del otro, que no arrancaba, lo arrastraron manualmente hasta un lugar seguro.

La actuación de los agentes permitió salvaguardar la integridad de los ocupantes, reducir los daños materiales y facilitar el acceso de los equipos de extinción al inmueble.