Atendida una persona por inhalación de humo en un incendio en Miranda

Los servicios de emergencia han atendido a una persona por inhalación de humo en un incendio en Miranda de Ebro. El centro de operaciones del 1-1-2 recibe un aviso a las 20.43 horas de un incendio en una vivienda en Miranda de Ebro en la avenida de la República Argentina, 52.

Son varias las llamadas que alertan de un incendio en la cocina de una de las viviendas del bloque, que tiene ocho pisos. En principio, en el aviso se informa de que no hay heridos.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisó a la Policía Local, los Bomberos de Miranda de Ebro, y al Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente, la Policía Local ha solicitado asistencia para una persona, sin concretar más datos, por inhalación de humo.