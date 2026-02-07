La Guardia Civil recupera un mastín robado en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Burgos ha puesto a disposición judicial a un hombre de 45 años tras hurtar un mastín en una vivienda de Villanueva de Carrales el pasado 22 de enero. Según la información facilitada por el Instituto Armado, los hechos fueron denunciados en el Puesto de la Guardia Civil de Medina de Pomar, una vez que el propietario comprobó que su perro, llamado 'Golfo', había desaparecido del patio de su vivienda. Consecuencia de ello, el Puesto de Soncillo llevó a cabo las primeras actuaciones para lograr el completo esclarecimiento de lo sucedido.

Días después, el can sería entregado por una tercera persona, ajena a los hechos, en dependencias policiales de la localidad de Galdácano (Vizcaya), donde fue recogido por su legítimo propietario, tras comprobar que se encontraba en perfecto estado de salud.

No obstante, esto no supuso el cierre de la investigación, ya que, a partir de ese momento, los agentes intensificaron las pesquisas con el objetivo de identificar al autor material del hurto.

Las diversas comprobaciones y gestiones policiales practicadas a continuación, junto con el análisis de la información recabada a través los sistemas de videovigilancia de la vivienda, permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y vincularlos de forma directa con una persona concreta, considerada la principal responsable del ilícito por los investigadores.

Consecuencia de ello, tras una ardua labor operativa, se ha logrado la plena identificación e inmediata localización del implicado, que ya ha sido puesto, junto con las diligencias instruidas, a disposición de los Juzgados de Instrucción de Villarcayo. Sin embargo, la investigación continúa abierta, por lo que no se descarta la práctica de nuevas detenciones en un futuro.