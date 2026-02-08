Herido un motorista en Burgos tras atropellar a un jabalí

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un motorista de 34 años ha resultado herido en un accidente registrado en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 11.01 horas en que se alertaba del choque de un motorista con un jabalí en el kilómetro 20 de la carretera BU-530, en Quintana Martín Galíndez.

El centro de emergencias avisa del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, así como a Sacyl-Emergencias Sanitarias. En el lugar, los servicios sanitarios atienden al motorista, un varón de 34 años.