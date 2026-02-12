Villarcayo acogerá el Día de la Provincia de Burgos el 19 de septiembre

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La localidad de Villarcayo acogerá los actos institucionales del Día de la Provincia de Burgos el 19 de septiembre, según acordó hoy la Junta de Gobierno de la institución provincial. La designación de Villarcayo responde a la solicitud presentada por su Ayuntamiento el pasado 23 de enero, y una vez aprobado el acuerdo, la Junta de Gobierno encomendó al Servicio de Protocolo de la Diputación la preparación, diseño y organización del evento institucional.

El Día de la Provincia constituye, un año más, un homenaje a alcaldes, alcaldesas y presidentes de juntas administrativas de la provincia de Burgos, en reconocimiento a la entrega, el compromiso y el trabajo que desarrollan al servicio del interés general en el medio rural, según recordaron fuentes de la Diputación burgalesa.

En la misma sesión, la Junta de Gobierno aprobó la resolución definitiva de la convocatoria pública de subvenciones para la inversión en Patrimonio Cultural 2025-2026 (segundo plazo), una vez analizadas y desestimadas las alegaciones presentadas. En concreto, se desestimó la alegación del Ayuntamiento de Villalba de Losa, por haber sido presentada fuera de plazo, y la de la Junta Vecinal de Quintanilla Somuñó, tras la revisión técnica del expediente, manteniéndose la puntuación inicialmente otorgada.

De este modo, la Diputación concede subvenciones por un importe total de un millón de euros a diez entidades locales de la provincia para actuaciones de conservación, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio cultural: Vallarta de Bureba, Cilleruelo de Abajo, Moradillo de Roa, Treviño, Gumiel de Izán, Huerta de Abajo, Pedrosa de Río Úrbel, Busto de Bureba, Roa y Frías. Asimismo, no se conceden ayudas a quince localidades que, según informaron, no han alcanzado la puntuación mínima exigida en las bases de la convocatoria.

La Junta de Gobierno ha dispuesto el compromiso de pago de las subvenciones, que se financiarán con cargo al presupuesto provincial, y ha acordado anticipar el 100 por ciento del importe concedido, estableciendo la correspondiente garantía. La resolución definitiva será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Base Nacional de Subvenciones, conforme a la normativa vigente.