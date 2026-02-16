La Cámara de Miranda y la Junta activan un plan para fomentar el ecosistema emprendedor

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Miranda de Ebro y la Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL), ponen a disposición de emprendedores y empresas una serie de servicios gratuitos y personalizados para potenciar y fomentar el ecosistema emprendedor, con el doble objetivo de implementación y consolidación del tejido emprendedor y empresarial.

Este programa se enmarca en el sello ‘Castilla y León Comunidad de Emprendedores’ creado por ICECYL que como objetivo crear un marco estable para impulsar la creación y desarrollo de empresas, coordinando y potenciando conjuntamente todos los recursos de apoyo a los emprendedores en la Comunidad.

Las actuaciones se dirigen a potenciar la creación de empresas durante las primeras fases de creación de la empresa: idea de negocio, asesoramiento y formación. De este modo, se pone a disposición de los usuarios los recursos necesarios para ayudarles, a través del proyecto Diseña tu plan. Entre el catálogo de servicios gratuitos que se ofrecen se encuentra el asesoramiento individual personalizado, los talleres formativos, que proporcionarán conocimientos sobre estrategias en marketing y comercialización, aspectos legales y trámites formales, financiación e inversión, así como actividades y recursos claves en la gestión.

Estos talleres, de nivel básico, tratan de enseñar al emprendedor a definir su idea empresarial y aportarle los conocimientos básicos a tener en cuenta para desarrollar su proyecto, la redacción de su plan de empresa, mostrando los elementos clave que debe contener y adecuarlo a sus propias necesidades.

Con los tres talleres de emprendimiento que se celebrarán a lo largo de los próximos meses, el primero que se realizará el 17 de febrero en horario de 9:00 a 13:00 horas horas, y los próximos aún por concretar fecha, se pretende llegar al mayor número de potenciales emprendedores para, posteriormente, ayudarles a realizar sus planes de negocio viables para iniciar su actividad empresarial y fomentar el empleo.

En lo referente a la financiación de los proyectos viables, los usuarios podrán conocer al detalle las ventajas que ofrece la Plataforma Financiera de Castilla y León, una herramienta puesta en marcha por el Ejecutivo Regional -a través del ICECYL- en colaboración con diferentes entidades financieras, creada con el fin de facilitar el acceso a la financiación a todos los proyectos empresariales viables que pretendan desarrollarse en la Comunidad, tanto por empresas ya existentes como por nuevos emprendedores, a través de la combinación de recursos financieros públicos y privados.

También contarán con un profesional de la institución cameral que ejercerá de tutor para orientar a los emprendedores en los pasos que deben seguir hasta la puesta en marcha de la actividad y ayuda en la búsqueda de financiación y trámites necesarios.

A estos profesionales, se unirán especialistas de referencia de diferentes sectores productivos para ayudar a fortalecer el proyecto basándose en su propia experiencia ofreciendo mentorizaciones que ayudarán a los emprendedores.