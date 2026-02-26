Incautan 1.520 cajetillas de tabaco de contrabando al pasajero de un bus en La Bureba

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil incautó hace unos días 1.520 cajetillas de tabaco a un hombre de 48 años durante un control preventivo en la AP-1, a su paso por La Bureba, en el que se registró a los pasajeros de un autobús. Tras el hallazgo, el varón fue denunciado por una presunta infracción de contrabando.

El control, efectuado por la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Burgos (USECIC), se saldó con la identificación e inspección del equipaje de los viajeros, inclusive el transportado en la bodega del vehículo. En un momento dado, los agentes localizaron dos maletas repletas de cajetillas de una prestigiosa marca de tabaco que carecían del precinto oficial que emite cada país para su legalización.

Inmediatamente, efectivos de la Unidad de Fiscal y Fronteras de la Comandancia corroboraron su ilícita procedencia, por lo que el género fue incautado y se confeccionó la correspondiente acta denuncia a su propietario como infractor a la Ley Orgánica de Reprensión del Contrabando.

Seguidamente, la unidad practicó las pesquisas necesarias para determinar su origen y trazabilidad, ya que la mercancía evidenciaba un claro riesgo para la salud de los consumidores. Del mismo modo, se investigó si la procedencia del tabaco era ilícita por si este hecho pudiera ser constitutivo de delito, algo que finalmente se descartó.

Riesgo añadido para la salud

La hoja de tabaco tiene un proceso de secado, desvenado y posterior picado para el consumo final. Al desconocerse su procedencia y debida trazabilidad se origina un posible riesgo añadido para la salud, ya que en determinadas plantaciones de terceros países se emplean, de manera incontrolada, ciertos pesticidas que pueden resultar nocivos.

Este modo de comercio paralelo es un fraude. Además, tal y como subrayan desde la Benemérita, se encuentra también al margen de cualquier control por las autoridades sanitarias, lo que puede repercutir seria y negativamente en el consumidor.

La compraventa sin control vulnera los derechos de un sector que ejerce su actividad legítimamente, ya que se trata de una acción desde la clandestinidad. En base a ello, este tipo de infracciones contemplan sanciones económicas sin perjuicio de que puedan ser constitutivas de delito.