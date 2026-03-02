La Guardia Civil esclarece un robo en La Bureba y detiene a sus presuntos autores

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil detuvo hace unos días a dos hombres, de 29 y 30 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza de herramientas manuales y eléctricas, y también de daños, tras acceder a los bajos anexos a una vivienda ubicada en una localidad de La Bureba.

Al día siguiente de perpetrarse el robo, el dueño del inmueble se percató de lo sucedido e informó a la Guardia Civil de los hechos acaecidos. Después de llevar a cabo una inspección técnico-ocular del lugar, los agentes observaron daños en una puerta que había sido forzada. Además, pudieron determinar que los ladrones intentaron llevarse también, sin éxito, un quad estacionado en el interior al que provocaron importantes desperfectos en el arranque y en las ruedas.

Las pesquisas practicadas por efectivos del Puesto de Briviesca permitieron obtener información relevante que llevó rápidamente a la identificación de dos personas sospechosas de haber estado implicadas directamente en el robo. Aparte, se llegó a la conclusión de que podían utilizar una furgoneta como medio de transporte.

Una vez identificados y localizados ambos sospechosos en su domicilio, los agentes hallaron parte de las herramientas sustraídas (tres motosierras, una desbrozadora y una moto azada) de las que no pudieron dar una respuesta lógica sobre su origen y titularidad. Como era de esperar, dicha maquinaria sería posteriormente reconocida por su propietario.

Finalmente, el material fue recuperado, los dos varones arrestados y las las diligencias instruidas se presentaron en los juzgados de Briviesca.