Arroyo defiende el comercio local como motor económico de Castilla y León

La cabeza de lista del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León, Marta Arroyo, ha visitado por segunda vez en las últimas semanas la comarca de Las Merindades. A mediados del pasado mes mantuvo un encuentro con alcaldes, concejales y afiliados del PP de la zona, en el que se abordaron asuntos de interés para la comarca, como la situación de la carretera N-232.

En la jornada de hoy, su primera parada ha sido Villarcayo, donde, acompañada por el alcalde del municipio y candidato a las Cortes, Adrián Serna, ha recorrido el comercio local y el mercado semanal para conocer de primera mano la actividad económica de la localidad.

Posteriormente, Arroyo se ha trasladado a Medina de Pomar, donde ha paseado por la calle Mayor y el casco histórico, ha visitado varios comercios del municipio y ha concluido la jornada con una visita al Museo Histórico de Las Merindades.

Durante su visita ha subrayado que “el Partido Popular apuesta por un comercio fuerte y una economía dinámica para impulsar el empleo y la vida en Castilla y León”. Por ello, “el Partido Popular presenta un ambicioso conjunto de propuestas en materia de comercio y actividad económica con un objetivo claro: reforzar el tejido productivo, apoyar a autónomos y pymes, generar empleo de calidad y garantizar que la actividad económica siga siendo un motor de cohesión social y territorial en Castilla y León”.

En este sentido ha indicado que “el programa económico del PP parte de una premisa fundamental: una economía dinámica es la base del bienestar, del empleo y de la vida en pueblos y ciudades. Por ello, las medidas propuestas combinan reducción de trabas administrativas, apoyo directo a quienes emprenden, incentivos fiscales y una apuesta decidida por la modernización del comercio de proximidad”.

La candidata número uno a las Cortes por Burgos señala que “el Partido Popular sitúa al comercio local como un sector estratégico, clave para la economía y para la identidad de barrios y municipios”.

Entre las principales medidas destacan ayudas directas para la digitalización de pequeños comercios, facilitando la venta online, la presencia digital y el uso de nuevas tecnologías; planes de modernización de locales comerciales, con apoyo a obras de mejora, eficiencia energética y accesibilidad; refuerzo de los bonos comercio y campañas de consumo, para incentivar las compras en establecimientos locales y dinamizar la economía urbana y rural y programas específicos para el relevo generacional, evitando el cierre de negocios tradicionales y facilitando su transmisión a nuevos emprendedores.

Asimismo, Arroyo destaca que “el programa pone especial atención en el comercio rural, consciente de su papel esencial para fijar población y garantizar servicios básicos”. Por ello, “se amplían medidas como el Cheque Comercio Rural, con ayudas al mantenimiento de establecimientos, apertura de nuevos negocios y apoyo al comercio ambulante en zonas sin oferta estable.”

Además, “el Partido Popular refuerza su compromiso con la artesanía y la moda como sectores con alto valor económico, cultural y social. Se impulsan ayudas a la modernización, la innovación y la promoción de talleres artesanos, así como el apoyo a diseñadores y empresas textiles para ganar visibilidad en mercados nacionales e internacionales”, ha añadido.

Igualmente, “el programa económico apuesta por un entorno amigable para la actividad empresarial, reduciendo la burocracia y facilitando la relación de empresas y autónomos con la administración”. Simplificación administrativa y reducción de plazos para abrir y mantener negocios; creación de herramientas digitales para que empresas y autónomos accedan de forma rápida a ayudas y programas de apoyo y seguridad jurídica y estabilidad normativa como base para atraer inversión y generar confianza son algunas de las principales propuestas en este ámbito.

Arroyo también ha apuntado que “el Partido Popular, refuerza las políticas de apoyo a este colectivo: ayudas al inicio y mantenimiento de la actividad, apoyo a la contratación, formación en gestión y digitalización, y programas específicos para el relevo generacional”.

Todas estas medidas se enmarcan en una visión económica que busca crecimiento, empleo y cohesión territorial, asegurando que la actividad económica llegue tanto a las ciudades como al medio rural.

Finalmente, Marta Arroyo ha afirmado que “con este programa, el Partido Popular reafirma su compromiso con una economía que funciona, que crea oportunidades y que sitúa a las personas, a los comerciantes y a los emprendedores en el centro de la acción política.”