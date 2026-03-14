Rescatan a cuatro personas atrapadas en un vehículo por la crecida del río Nela

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cuatro personas y un perro han sido rescatadas este sábado tras quedar atrapadas en el interior de un vehículo debido a la abrupta crecida del río Nela a su paso por la localidad burgalesa de Quintanabaldo (Merindad de Valdeporres).

Bajo la dirección del Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, el rescate se puso en marcha a raíz de una llamada recibida por el 112 a las 13:58 horas informando de la situación en el kilómetro 17 de la carretera BU-561. Según indicaba el alertante, el río había sufrido una crecida en un corto espacio de tiempo y el agua llegaba al capó del coche.

Una vez localizada la ubicación exacta, en un camino situado en la salida de Quintanabaldo a Puentedey, el 112 trasladaba la incidencia a la Guardia Civil, al Cuerpo de Bomberos de Burgos y de Diputación y a Emergencias sanitarias del Sacyl, que envió al lugar una ambulancia de soporte vital básico.

Según fuentes del 112, el rescate se complicó más de lo debido por una fuerte corriente de agua que impedía a los bomberos llegar hasta el vehículo, a unos 10 metros de las orillas. Entretanto, se incorporaba al operativo un equipo de cinco voluntarios de la Protección Civil Burgos Norte y un vehículo.

Afortunadamente, los cuatro ocupantes del vehículo y el perro pudieron ser rescatados. A continuación, se procedió a su traslado al centro de salud de Soncillo para llevar a cabo una evaluación médica de su estado. Las víctimas de la riada son tres hombres de 82, 48 y 46 años y una joven de 18.