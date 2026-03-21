Briviesca vuelve a “feriar novios” con éxito y una gran participación

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La localidad burgalesa de Briviesca ha vuelto a demostrar este fin de semana el atractivo y la singularidad de una de sus tradiciones más emblemáticas. La Feria de Novios ha congregado a cientos de personas a lo largo de toda la jornada, consolidándose como una cita única en

España y en Castilla y León. El evento, que hunde sus raíces en las antiguas ferias de San José, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Durante siglos, esta feria fue un punto de encuentro en el que, además de comerciar, muchas familias acudían para favorecer relaciones y posibles matrimonios, dando lugar a la popular expresión de “ir a feriar novio o novia”.

En su edición actual, la feria ha dado un paso más al incorporar una propuesta contemporánea vinculada al mundo nupcial. La Casona de Briviesca se ha convertido en el epicentro de la actividad, acogiendo a decenas de expositores y profesionales del sector, desde floristerías y centros de belleza hasta servicios especializados y comercios vinculados a celebraciones con un total de 16 opciones.

Durante la mañana, el público ha podido recorrer el espacio expositivo, asistir a demostraciones y conocer de primera mano las últimas tendencias. Ya por la tarde, el desfile nupcial ha sido uno de los momentos más destacados de la jornada, congregando a un numeroso público y generando una gran expectación para no perderse las propuestas de las firmas nupciales Antonaga y Carolina Gazquez.

Desde la organización y el Ayuntamiento de Briviesca se ha valorado muy positivamente la respuesta del público, destacando no solo la elevada asistencia, sino también el interés generado por una iniciativa que busca reforzar la identidad local y proyectar esta tradición como un referente singular.

La Feria de Novios de Briviesca se consolida así como una propuesta que combina historia, cultura popular y dinamización económica, con el objetivo de posicionarse como una cita imprescindible en el calendario regional.

La Feria de los Novios de Briviesca nació hace siglos y está vinculada a las antiguas ferias agrícolas y ganaderas del día de San José. Durante siglos, las familias acudían a este gran mercado no solo para comerciar, sino también para relacionarse, presentar a sus hijos e hijas y, en muchos casos, propiciar futuros matrimonios. De ahí surgió esa expresión tan popular y tan gráfica de ‘ir a feriar novio o novia’. Esa es la gran singularidad de Briviesca: conservar la memoria de un mercado que fue económico, social y también sentimental”.

Un evento que mira al pasado para reinterpretarlo en clave actual y que aspira a convertirse en ese “San Valentín burgalés y castellano” que celebre el encuentro, la tradición y el amor.