Dos rescatados en el pico Mancubo y en la cascada de San Miguel de Angulo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los servicios de emergencia han rescatado a dos personas en sendos incidentes en el pico Mancubo y en la cascada de San Miguel de Angulo, en la provincia de Burgos. En el primer aviso, un varón de 68 años de edad tuvo que ser rescatado tras sufrir una caída mientras realizaba la ruta de subida al pico Mancubo, en el término municipal de Encío.

El suceso se produjo a las 11.08 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada que alertaba de la presencia de un hombre que había sido localizado caído en un camino, a unos dos kilómetros al norte de Obarenes, y que no podía ponerse en pie.

Tras recibir el aviso, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León activó un dispositivo en el que participaron efectivos de la Guardia Civil y los Bomberos de Miranda de Ebro.

Los servicios de emergencia realizaron el porteo a pie del herido en camilla hasta el lugar en el que esperaba una UVI móvil de Emergencias Sanitarias, donde fue atendido. Posteriormente, el varón fue trasladado al Hospital de Miranda de Ebro.

En el segundo incidente, en torno a las 14.00 horas, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León dirigía a mediodía el rescate de un escalador que había resultado herido tras sufrir una caída en la cascada de San Miguel de Angulo, en Valle de Mena.

La operación comienza tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 14:05 horas en la que solicitan asistencia para un escalador, de 34 años, que ha resultado herido tras resbalar mientras realizaba un "rappel" en la cascada de San Miguel de Angulo, en el Valle de Mena. Indican que el herido se encuentra consciente y refiere dolor en un brazo y el tórax, así como mareo.

El gestor del 1-1-2 realiza inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se encarga de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos, enfermera. Al mismo tiempo, el 1-1-2 avisa del incidente a la Guardia Civil de Burgos y a los Bomberos de Miranda de Ebro.

Tras alcanzar la zona en que se halla el herido, el helicóptero facilita, mediante una maniobra en vuelo estacionario, el descenso a tierra del equipo de rescate con el empleo de la grúa del helicóptero. A continuación, acceden hasta el herido, a quien prestan una primera asistencia. Se le coloca un cinturón pélvico antes de ser encamillado. Seguidamente, se le iza al helicóptero, junto con la rescatadora enfermera, mediante el empleo de nuevo de la grúa; y en una segunda maniobra de grúa, se recoge al segundo rescatador.

Desde allí, vuelan hasta la base de extinción de incendios de Medina de Pomar, donde una UVI móvil de Emergencias Sanitarias atiende al escalador herido y le traslada más tarde al hospital de Cruces (Vizcaya).