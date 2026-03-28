El juego de las chapas vuelve a ocho establecimientos de Burgos con la Semana Santa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha autorizado por ahora ocho puntos de juego de chapas en la provincia de Burgos para esta Semana Santa, dentro de un reparto autonómico que alcanza los 92 establecimientos y que todavía podría variar ligeramente porque el plazo de solicitud sigue abierto. En el caso burgalés, las autorizaciones se reparten entre Los Balbases, Melgar de Fernamental, Miranda de Ebro, Roa de Duero y Villadiego, municipios en los que esta práctica volverá a desarrollarse durante los días centrales de la Pascua dentro del horario habitual de apertura de los locales.

La provincia burgalesa forma parte así de un mapa en el que el juego de las chapas mantiene presencia en seis provincias de Castilla y León y en 65 localidades. León concentra el mayor número de permisos, con 29, seguida de Valladolid, con 24, y Palencia, con 23, mientras que Segovia cuenta con seis y Zamora con dos. Burgos queda, por tanto, entre los territorios donde esta costumbre conserva actividad, aunque con una implantación más limitada que en otros puntos de la comunidad.

La Junta recuerda que el juego de las chapas, practicado tradicionalmente entre Jueves Santo y Domingo de Resurrección, sigue siendo una costumbre muy arraigada, sobre todo en el ámbito rural. Su origen se vincula al sorteo que, según la tradición, realizaron los soldados romanos para decidir quién se quedaba con la túnica de Jesucristo antes de la crucifixión. La práctica consiste en lanzar dos monedas, las conocidas como ‘perras gordas’, y apostar al resultado final de ambas, siempre bajo la dirección del llamado ‘baratero’, que debe abonar una tasa administrativa de algo más de 30 euros para organizar el juego durante todos los días permitidos.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha recordado que “el juego de las chapas es una tradición clave que forma parte de la identidad de la Semana Santa en numerosos pueblos de Castilla y León. Por ello, desde la Junta autorizamos la conservación de esta costumbre, proporcionando seguridad jurídica a sus organizadores, y protegiendo a los jugadores frente a posibles comportamientos incorrectos”.

La normativa autonómica establece que las apuestas deben hacerse siempre con dinero en efectivo y prohíbe expresamente jugarse bienes muebles, inmuebles o animales. También contempla que la actividad pueda celebrarse en espacios cerrados o al aire libre con los permisos municipales correspondientes, aunque este año no se ha registrado ninguna solicitud para organizar partidas en la calle. Además, considera infracciones graves o muy graves la celebración de partidas clandestinas, la manipulación del material, el impago de las cantidades ganadas o las conductas irrespetuosas hacia los participantes.

González Gago subrayó además que “esta tradición representa, sobre todo, una forma de socialización y de diversión colectiva, y en ningún caso debe existir engaño en su práctica”.