Patrullas ciudadanas en Briviesca frente a los robos: «Todo el pueblo está desprotegido»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Seis robos a la misma empresa en tan solo medio año, una sensación de «inseguridad» creciente y malestar por la falta de efectivos policiales al caer la noche en Briviesca. Ante esta situación, un grupo de vecinos de la localidad ha decidido organizar sus propias patrullas ciudadanas para evitar nuevos asaltos en el polígono industrial La Vega. En marcha desde el sábado, cuentan con 26 voluntarios repartidos por turnos aunque ya hay más personas interesadas en sumarse.

«Todo el pueblo queda totalmente desprotegido por la noche y los delincuentes aprovechan para robar tanto en el polígono como en casas y chalés», asegura a este periódico el coordinador de las patrullas mientras señala que la falta de iluminación hace de La Vega «una zona perfecta para que los ladrones entren a cometer sus fechorías».

La labor que desempeñan estas patrullas es «disuasoria». De lo que se trata, básicamente, es de que «se lo piensen dos veces a la hora de venir a robar». El problema, según denuncian desde el grupo, reside en la ausencia de efectivos de la Policía Local en horario nocturno y el hecho de que solo haya «una patrulla de la Guardia Civil en toda la comarca». En más de una ocasión, apunta el coordinador, ha sido necesario traer refuerzos desde Belorado, a una media hora en coche.

Al tanto de la situación, el alcalde de Briviesca, José Solas, considera que la creación de patrullas ciudadanas «no es conveniente» por los riesgos que pueden correr los ciudadanos y porque dicha labor corresponde a los cuerpos y fuerzas de Seguridad. No en vano, reconoce las limitaciones de la Policía Local, con 10 agentes en plantilla que «llegan hasta donde llegan» incluso en turnos de noche si hace falta.

«Entiendo la situación», enfatiza el regidor a sabiendas de que los seis robos que ha sufrido Campomar Suministros «desquician a cualquiera». Y aunque insiste en que «Briviesca no tiene un alto índice de delincuencia», anuncia un despliegue de patrullas nocturnas de la Policía Local durante Semana Santa y el compromiso de reforzar la coordinación con la Guardia Civil.

Al margen de las actuaciones contempladas a corto plazo, Solas subraya que «cubrir una plaza (de Policía Local) lleva año y medio». Sea como fuere, se espera la incorporación de dos nuevos agentes que están terminando su formación académica a finales de mayo o principios de junio y otro más el próximo año.

A mayores, el Ayuntamiento instalará próximamente 16 cámaras de seguridad tanto en el polígono como en diferentes puntos del municipio. No se trata de una decisión sobrevenida, ya que el presupuesto de este año -aprobado el pasado mes de noviembre- ya incluía una partida cercana a los 20.000 euros. El motivo, según apunta el alcalde, es que «las cámaras que se instalaron en 2012 están obsoletas» y era necesario «cambiarlas por unas más modernas y con contrato de mantenimiento».

Dentro de un mes, aproximadamente, varias de estas cámaras captarán quién entra y sale de La Vega mientras el resto controlan el tráfico de vehículos en los accesos a la localidad. Mientras tanto, los vecinos que integran las patrullas ciudadanas no parecen conformarse con esta medida y tachan de «vergonzoso» que «los ciudadanos, después de pagar nuestros impuestos, tengamos que salir por las noches a rondar el polígono y alrededores porque las autoridades no están tomando medidas suficientes».

No se trata únicamente de que Campomar haya sufrido semejante acoso y derribo por parte de los ladrones. También se han dado casos como la reciente sustracción de «1.000 litros de gasoil en un aparcamiento de camiones» o los asaltos a domicilios alejados del casco urbano. Es por ello que los integrantes de las patrullas no descartan «dar vueltas por el pueblo», más allá del polígono, «los fines de semana».

«Una puta vergüenza»

«Nos roban de nuevo y esto es una puta vergüenza», denunciaba este sábado públicamente David Alonso, de Campomar Suministros, a través de las redes sociales. Tal era su grado de desesperación que, en el vídeo, llega a confesar que «nos dan ganas de cerrar». Sobre todo después de que los ladrones atropellasen a su padre tras ser sorprendidos a punto de huir.

Ese mismo día, la Guardia Civil detenía a varias personas presuntamente implicadas en el asalto. Su arresto, según ha podido saber este periódico, se produjo en torno a las 15 horas en Bilbao. De momento, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

La gran pregunta que muchos se hacen ahora mismo en Briviesca es si estos individuos están detrás de todos los robos cometidos en Campomar. Desde las patrullas ciudadanas, casi todo el mundo parece tener claro que «no son los mismos», sino «gente distinta que roba en más sitios». Todo apunta, en su opinión, a bandas organizadas que tienen a la capital de La Bureba en su punto de mira. Por ello, lo único que piden es que se refuercen las medidas de seguridad y que sus salidas nocturnas con carácter preventivo sean algo «temporal». David, por su parte, alerta de que esto «no es algo puntual», que sucede «cada vez más» y que «los negocios del polígono estamos desprotegidos mientras los delincuentes actúan con total tranquilidad».