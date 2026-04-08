La Ribera lidera el peso empresarial del medio rural y el Alfoz es la única que sube

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Ribera del Duero y Merindades sostienen el peso de las empresas radicadas en el medio rural. Veinte de cada cien negocios se ubican en una de estas comarcas. Ambas son las que presentan una mayor densidad empresarial por municipios, pero no incrementan el número de negocios respecto a la situación de hace diez años. Ese privilegio solo lo ostenta el Alfoz de Burgos, impulsado por su proximidad a la capital provincial.

Una radiografía de la demografía empresarial de la provincia de Burgos refleja la dispersión en algunas comarcas, fruto de la compleja estructura demográfica, el peso de las cabeceras comarcales y el dinamismo de la Ribera del Duero, marcado por el potencial de Aranda de Duero. En la provincia hay 23.976 compañías, según las cifras del Directorio Central de Empresas (Dirce) del Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellas, prácticamente la mitad (el 49%) se concentran en la capital. El 65% de los 371 ayuntamientos burgaleses alberga alguna sociedad anónima, limitada, cooperativa o autónomos, entre otras formas jurídicas recogidas en la estadística.

En 244 ayuntamientos hay al menos un negocio, mientras que en 127 no existe ninguno. En total, la provincia registró en 2025 la existencia de 23.976 empresas; esta cifra supone un descenso del 5,2% respecto a hace diez años, cuando había 25.301. El número llegó a alcanzar las 25.857 empresas antes de la pandemia de la Covid-19. Si se compara con la situación previa a la pandemia, Burgos ha perdido 1.881 iniciativas emprendedoras entre 2019 y 2025.

Capital

La ciudad de Burgos concentra el 49% del tejido empresarial de la provincia, con un total de 11.815 empresas. Es también donde más negocios han desaparecido. Aquí se han perdido 1.167 de los 1.881 negocios que han cerrado desde 2019 en la provincia. La ciudad registró una caída del 9% respecto a la cifra previa a la pandemia, cuando en 2019 se alcanzaron los 12.982 negocios. En una década se ha perdido el 6,5% del tejido empresarial, ya que en 2015 estaban activos 12.639 negocios.

Ribera del Duero

Es la comarca con mayor peso empresarial tras la capital y su alfoz. El 12,3% de los negocios se ubica en esta zona, que mantiene 2.956 empresas activas, aunque siete de cada diez están radicadas en Aranda de Duero. La capital comarcal contaba en 2025 con 2.161 iniciativas empresariales. La cifra ha caído un 4% respecto a 2019, con 129 empresas menos que en la etapa previa a la pandemia. Además, hay 96 empresas menos que hace diez años.

Merindades

La orografía permite que en 22 de los 26 ayuntamientos haya al menos un negocio activo. En total, suma 2.073 empresas, lo que representa el 8,6% del total provincial, una proporción que ha aumentado ligeramente en la última década. Las Merindades han perdido 53 proyectos en diez años, aunque alcanzaron las 2.190 iniciativas en 2019. Tras la pandemia, el descenso ha sido del 5,3% en el número de empresas.

Radiografía de las empresas de la provincia.ECB

Ebro

La otra gran ciudad de la provincia también impulsa el emprendimiento. Su peso es ligeramente inferior al de las Merindades, ya que la última década ha supuesto un notable retroceso empresarial en la comarca. En 2025 resistían 1.994 entidades privadas, lo que supone el 8,3% del total provincial. Nueve de cada diez están radicadas en Miranda de Ebro, aunque hay actividad emprendedora en ocho de los once municipios. La cifra refleja un descenso del 10,5% respecto a hace una década: en 2015 había 2.228 empresas, es decir, 234 más que en la actualidad.

Alfoz de Burgos

Más de medio centenar de ayuntamientos giran en torno a la capital, lo que convierte a esta comarca en la única donde ha crecido el número de empresas en la última década y donde el impacto de la crisis derivada de la Covid ha sido menor. Sin contar la capital, los 51 municipios del alfoz albergan 1.774 iniciativas empresariales, el 7,3% del total provincial. En 49 de estos municipios hay al menos un negocio abierto. La cifra ha crecido un 4,7%, con 81 empresas más que en 2015. No obstante, el territorio no ha sido ajeno a la crisis sanitaria y económica, ya que cuenta con 45 empresas menos que antes de la pandemia.

Sierra de la Demanda

En 31 de los 39 municipios de la Demanda existe actividad empresarial. En 2025 suma 753 empresas, lo que supone algo más del 3% del total provincial. Una comarca donde tiene mucho peso la industria maderera. La evolución en la última década ha sido relativamente estable, con 57 negocios menos que en 2015, cuando había 810. Desde 2019 han cerrado definitivamente 72 establecimientos.

Arlanza

Esta comarca no presenta la misma implantación empresarial que otras zonas de la provincia. La despoblación se deja notar, aunque con menor intensidad que en otros territorios. La mitad de los municipios carece de tejido empresarial. Hay 26 pueblos con un negocio, mientras que el resto debe desplazarse para acceder a servicios. La actividad económica se concentra en Lerma, con 254 empresas. La comarca mantiene cifras similares a las de 2015, pero ha perdido 35 negocios desde 2019. Destaca el crecimiento en Mecerreyes, que pasa de seis empresas en 2019 a 15 en 2025, frente al descenso en Madrigalejo del Monte, que ha pasado de 25 a 15.

Odra Pisuerga

Es el territorio donde el vacío empresarial se manifiesta con mayor intensidad: 25 de los 45 ayuntamientos no tienen ningún negocio. Aun así, cuenta con 559 empresas, lo que supone un descenso de apenas 37 respecto a hace diez años. Representa el 2,3% del total provincial. Melgar de Fernamental concentra la mayor actividad con 113 negocios, seguido de Villadiego con 108. Castrojeriz es el municipio que más crece, con 93 empresas, 15 más que en 2019.

Bureba

Es la comarca más afectada por la destrucción empresarial. En la última década ha perdido un 16,7% de sus negocios, con 162 menos que en 2015, siendo la que más empresas ha perdido en este periodo, especialmente tras la pandemia. Desde 2019 han desaparecido 97 negocios. Actualmente, 506 empresas permanecen activas en 13 municipios, mientras que en el resto de los 44 municipios no hay actividad empresarial. El 82% de las empresas se concentra en Briviesca, que ha perdido 45 en diez años. Oña y Poza de la Sal destacan también como focos de actividad, con 57 y 21 proyectos respectivamente.

Montes de Oca

Este territorio, con Belorado como núcleo principal, mantiene relativamente estable su tejido empresarial. Cuenta con 23 negocios menos que hace una década y 15 de sus 26 municipios tienen actividad económica. En total suma 353 empresas, el 1,47% del total provincial. La cifra ha caído un 6% respecto a 2015, cuando había 376 negocios. Belorado y Pradoluengo concentran la mayor parte de la actividad, con 155 y 93 empresas respectivamente.

Páramos, Sedano y las Loras

Es la zona con menor número de municipios (ocho) y, por tanto, con menos actividad empresarial. Representa apenas el 0,5% del total provincial, con 124 negocios en 2025. A pesar de su reducido tamaño, mantiene una evolución estable: el mismo número que en 2019 y nueve menos que hace diez años. La mayor concentración se da en Valle de Sedano, con 43 empresas. En el resto de municipios, la actividad no supera la decena de negocios.