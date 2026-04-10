Dos policías salvan la vida a una mujer que se estaba atragantando en Miranda

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Una mujer de 58 años salvó la vida gracias a la rápida intervención de dos agentes de la Policía Nacional, que la auxiliaron cuando se estaba asfixiando tras sufrir un atragantamiento en Miranda de Ebro. La víctima había entrado en parada cardiorrespiratoria y se encontraba inconsciente cuando los policías llegaron al lugar.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de marzo, poco antes de las seis de la tarde, en la avenida Comuneros de Castilla. Fue la hija de la mujer quien pidió ayuda urgente al ver que su madre no respiraba tras atragantarse. Cuando la patrulla llegó, la mujer estaba tendida en el suelo, inconsciente, sin respiración y sin pulso.

Los agentes actuaron de inmediato. La incorporaron y le practicaron la maniobra de Heimlich para tratar de liberar las vías respiratorias. La intervención permitió que recuperara las constantes vitales antes de la llegada de los servicios sanitarios.

Hasta la llegada de los sanitarios, la mujer permaneció atendida en el lugar con apoyo de otros efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Miranda de Ebro. Después de ser estabilizada, fue trasladada al Hospital de Santiago para ser sometida a una valoración médica más exhaustiva.