Herida una mujer en un atropello en Miranda
El accidente se produjo en la conexión de las calles Máquina de Vapor con Almacenes
Una mujer de unos 65 años ha resultado herida en un atropello en Miranda de Ebro. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada en la que se informaba de un atropello a una mujer en la confluencia de las calles Máquina de Vapor con Almacenes.
Burgos
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El Correo de Burgos | El Mundo
El 1-1-2 avisaba del accidente a la Policía Local, Policía Nacional y a Sacyl-Emergencias Sanitarias, que movilizaba una ambulancia al lugar.