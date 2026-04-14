Herida una mujer en un atropello en Miranda

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Una mujer de unos 65 años ha resultado herida en un atropello en Miranda de Ebro. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada en la que se informaba de un atropello a una mujer en la confluencia de las calles Máquina de Vapor con Almacenes.

El 1-1-2 avisaba del accidente a la Policía Local, Policía Nacional y a Sacyl-Emergencias Sanitarias, que movilizaba una ambulancia al lugar.