Rescatan a una mujer atrapada en su coche tras un aparatoso accidente en Miranda

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Un aparatoso accidente de tráfico, fruto de la colisión entre dos turismos y un camión en el kilómetro 318 de la N-1 en Miranda de Ebro, se ha saldado este martes con una mujer herida que tuvo que ser rescatada tras quedar atrapada en su vehículo.

El aviso llegaba a las 11:14 horas a la sala de operaciones del 112. Según la información recabada, la víctima se encontraba consciente pero no podía salir del coche. Por ello, se trasladó la incidencia a los Bomberos de Miranda para proceder a su excarcelación.

Con la Policía Nacional también sobre aviso, también se desplazaron hasta el lugar la Policía Local y Emergencias Sanitarias del Sacyl, cuyos facultativos procedieron al traslado de la herida al hospital Santiago Apóstol en UVI móvil.