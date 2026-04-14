Rescatan a una mujer atrapada en su coche tras un aparatoso accidente en Miranda
La víctima, involucrada en una colisión entre dos turismos y un camión en la N-1, permanece ingresada en el hospital Santiago Apóstol
Un aparatoso accidente de tráfico, fruto de la colisión entre dos turismos y un camión en el kilómetro 318 de la N-1 en Miranda de Ebro, se ha saldado este martes con una mujer herida que tuvo que ser rescatada tras quedar atrapada en su vehículo.
El aviso llegaba a las 11:14 horas a la sala de operaciones del 112. Según la información recabada, la víctima se encontraba consciente pero no podía salir del coche. Por ello, se trasladó la incidencia a los Bomberos de Miranda para proceder a su excarcelación.
Con la Policía Nacional también sobre aviso, también se desplazaron hasta el lugar la Policía Local y Emergencias Sanitarias del Sacyl, cuyos facultativos procedieron al traslado de la herida al hospital Santiago Apóstol en UVI móvil.