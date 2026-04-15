250 motoristas. Villadiego como destino y final. Así es la 6ª Burgos Roadbook

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

250 motoristas se lanzan a la aventura por las carreteras de la provincia de Burgos. Solo saben el inicio y el final de la ruta. Villadiego. El resto de las paradas son una incógnita. Salvo que se recorrerán 80 pueblos de las comarcas de Amaya Camino, Arlanza o Ribera del Duero. Se trata de la sexta edición de Burgos RoadBook que oragniza el Moto Club Burgos Sport y Sodebur.

«El año pasado que estuvimos en Briviesca fue un acierto, se cubrieron todas las vacantes y ahora ya vamos rozando el lleno y será una oportunidad para mostrar esta zona de Burgos», remarcó el presidente de Sodebur, Carlos Gallo. Un tipo de viajero, el que se mueve en dos ruedas, al que quieren captar desde la institución provincial.

La iniciativa persigue dar a conocer la provincia desde el putno de vista paisajístico y patrimonial centrándose en una oferta para el senderista, el cicloturista, el turista gastronómico o el motociclista. De esta manera se busca que «no sea un viaje espontáneo, efímero el que quieran realizar, sino que se detengan a conocer cada uno de estos elementos patrimoniales, naturales, paisajísticos mientras pueden disfrutar de la moto», remarcó Gallo. En esa línea se trabaja en próximas rutas por la provinciaen moto que próximamente se darán a conocer.

Sakuda el 2 de mayo hacia una ruta desconocida

La cita será el próximo 2 de mayo. Una cita de puente entre semana santa y el inicio de las citas cicloturistas. El motero que acude a la Burgos RoadBook solo sabe el inicio y el final. «Es un viajero aventurero, a las 7.30 llega al punto de salida y no sabe a dónde va a ir hasta cuando le damos el book. Ellos no saben ni dónde van a comer, prebuntan, les damos una bolsa de boadillo, este año de queso, servimos un desayuno, el de sopas de ajo del año pasado tuvo muy buena acogida, y vamos parando para un pincho, una comida y quien llega al final se lleva morcilla», resume el presidente de Moto club Burgos Sport, Raúl Castillo.

La ruta no es competitiva el objetivo es disfrutar y dar a conocer el paísaje. Se mantendrá abierta la inscripción hasta el próximo 20 de abril. Quedan las últimas 30 por cubrirse. Muchos son motoristas de otros rincones de la provincia. Una oportunidad de visibilización del territorio. «El criterio que hemos seguido con esta ruta es el de siempre, queremos enseñarles la provincia, que la gente nos visite y que conozcan Burgos que es una auténtica joya», remarcó Castillo.

La ruta está abierta a motos de todas las cilindradas siempre que sean aptas para circular, y se marcan los tiempos de parada en función de la velocidad marcada por ley en cada tipo de carretera. Una iniciativa que e enmarca dentro del impulso de productos turísticos innovadores del Plan Estratégico Burgos Rural.