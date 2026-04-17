Cae el líder de la banda que perpetró varios robos en el polígono de Briviesca

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Era cuestión de tiempo. Tras las detenciones practicadas a finales de marzo, la Guardia Civil detuvo este jueves al cabecilla de la banda del Kay, presuntamente responsable de los robos perpetrados en una empresa ubicada en el polígono industrial de La Vega, en Briviesca.

Con este arresto a un hombre de 32 años que en teoría lideraba la organización, se da por culminada la operación Brivivega aunque no se descartan nuevas detenciones debido a que las diligencias continúan abiertas. Lo que está claro es que los responsables de Campomar, la empresa afectada por estos asaltos en apenas medio año, pueden respirar más tranquilos pese a las cuantiosas pérdidas que han tenido que afrontar tras la sustracción de material y herramientas de jardinería de alto valor económico.

La investigación, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos, ha requerido de meses de una exhaustiva labor policial. El primer paso, según fuentes de la Benemérita, consistió en efectuar una reconstrucción precisa de la secuencia delictiva.

Días después del último robo, los investigadores localizaron, en diferentes puntos de la provincia de Bizkaia, a cuatro personas directamente relacionadas con los hechos. Una vez efectuadas las gestiones pertinentes, se les puso de inmediato a disposición judicial por su autoría, en distinto grado de participación, de los delitos de robo con fuerza y de receptación del material sustraído.

En paralelo, las pesquisas practicadas permitieron centrar la atención en un quinto sujeto, considerado el mandamás de la organización, que adoptaba numerosas medidas para evitar ser detectado. Este individuo, conocido por ser uno de los principales líderes de la conocida como banda del Kay, estaba buscado por la Justicia desde 2024 debido a su presunta participación en otros hechos delictivos de diversa índole. Esto no impidió, sin embargo, que los investigadores lograran recabar indicios suficientes para situar con certeza su paradero y, a continuación, planificar un amplio operativo para garantizar el éxito de su detención.

Una vez localizado, el jueves se activó un dispositivo coordinado en Orio, en el que también participaron efectivos de la UOPJ y USECIC de la Comandancia de Guipúzcoa, así como del Grupo de Acción Rápida (GAR), dada la elevada peligrosidad del implicado y su manifiesta predisposición a sustraerse de la acción de la justicia, tal y como atestiguaban las múltiples requisitorias judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión vigentes en su contra.

A primera hora de la mañana, tras un breve intento de huida, el ahora detenido fue interceptado en las inmediaciones del bloque de viviendas en el que residía habitualmente, siendo trasladado a continuación hasta dependencias oficiales para su custodia. Posteriormente, la autoridad judicial decretaría su ingreso en prisión.

Esta operación parece poner fin al clima de malestar latente durante los últimos meses en Briviesca. Hasta tal punto llegó la preocupación por estos robos que un grupo de vecinos decidió organizar patrullas ciudadanas para vigilar el polígono y otras zonas del municipio de manera preventiva. Además, tanto ellos como los responsables de Campomar denunciaron una situación de inseguridad debido a la falta de efectivos de la Policía Local que obligó al Ayuntamiento a mover ficha activando patrullas nocturnas durante la Semana Santa.