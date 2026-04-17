Silos de Oro: mucho más que una cita cultural

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Santo Domingo de Silos se prepara para acoger, del 1 al 3 de mayo, una de las propuestas culturales más singulares del año. Se trata del Silos de Oro 2026, evento que fusiona teatro, gastronomía, paisaje, patrimonio y compromiso social en uno de los enclaves más emblemáticos de la provincia de Burgos.

Durante tres días, la localidad burgalesa se transformará en un gran escenario para los amantes de la cultura, con una programación cuidadosamente diseñada en la que las artes escénicas ocuparán un lugar protagonista, sin renunciar al atractivo de la gastronomía local, la riqueza histórica del territorio y la belleza natural que rodea a Santo Domingo de Silos.

Sin embargo, Silos de Oro es mucho más que una cita cultural. Esta edición nace también con una clara vocación solidaria, ya que los beneficios del evento se destinarán a la restauración de dos retablos barrocos de la pedanía de Hortezuelos, contribuyendo así a la conservación y puesta en valor del patrimonio artístico de la zona. De este modo, el festival une cultura y solidaridad en una propuesta que invita no solo a disfrutar, sino también a colaborar con una causa de gran valor histórico y social.

Los abonos para vivir esta experiencia completa ya están disponibles en la web oficial (www.silosdeoro.com), donde los asistentes pueden asegurar su acceso a las principales propuestas escénicas del festival y comenzar a diseñar un fin de semana cultural verdaderamente excepcional.

La programación teatral incluida en el abono arrancará el viernes 1 de mayo con A nadie se le dio veneno en risa, de la compañía Impromadrid. Una propuesta de improvisación inspirada en los códigos, personajes e imaginario del Siglo de Oro que convierte cada representación en una función distinta, viva e irrepetible.

El sábado llegará uno de los grandes nombres de la escena española, Rafael Álvarez El Brujo, con el objetivo de presentar Iconos o la exploración del destino, un espectáculo que aúna humor, inteligencia, palabra y cercanía en una propuesta de gran fuerza evocadora.

Aparte del acceso a la programación principal, quienes adquieran el abono contarán con preferencia para participar en las actividades complementarias del evento, siempre con inscripción previa a través de la web. Muchas de estas propuestas tendrán aforo limitado, por lo que el abono se convierte en la mejor fórmula para vivir Silos de Oro de manera completa y no perderse ninguna de sus experiencias más exclusivas.

Más allá de la programación escénica, Silos de Oro se consolida como una cita cultural integral, pensada para quienes desean disfrutar de una escapada diferente en la que conviven creación artística, excelencia gastronómica, patrimonio histórico y descubrimiento del paisaje. Una experiencia única para saborear el fin de semana con calma, emoción y belleza, sumándose además a una iniciativa solidaria que contribuirá a preservar dos valiosas piezas del patrimonio barroco de Hortezuelos.

El evento está impulsado por Rotary y cuenta con el apoyo de la Diputación de Burgos, la Fundación Silos, el Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos y el Ayuntamiento de Covarrubias, además del patrocinio de Grupo Bafer y Moreno Sáez. Una suma de esfuerzos que refuerza su vocación de dinamización cultural y turística del territorio, así como su compromiso con la conservación del patrimonio.

Con esta propuesta, Silos de Oro 2026 aspira a consolidarse como una cita imprescindible para quienes buscan una experiencia cultural diferente, en la que tradición, creatividad y solidaridad dialogan en un entorno único.