La Junta refuerza la gestión de residuos de Miranda con un nuevo punto limpio móvil

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El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Sáiz Alonso, ha entregado hoy al Ayuntamiento de Miranda de Ebro un punto limpio móvil, con un camión eléctrico para su transporte y dos puntos de recarga, al ayuntamiento de Miranda de Ebro. Esta medida cuenta con un importe de 124.000 euros y se enmarca dentro del proyecto estratégico de modernización de la red de puntos limpios en Castilla y León llevado a cabo por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. El objetivo es reforzar la recogida separada de residuos, mejorar su preparación para la reutilización y el reciclaje y reducir de forma progresiva el volumen destinado a vertedero. La inversión global es de 25 millones de euros y está cofinanciado con fondos europeos Next Generation EU.

El equipamiento corresponde a un modelo tipo ‘isla’, una estructura de 3 metros de longitud, 1,5 metros de ancho y 1,7 metros de altura, transportable mediante un camión eléctrico. Su carga y descarga se realiza a través de un sistema de elevación con gancho.

La isla permite la recogida selectiva de hasta 22 fracciones de residuos, entre ellas de domésticos peligrosos, textiles, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites usados, pilas, baterías y pequeños enseres. De este modo, se amplía la capacidad de separación selectiva y se facilita su posterior tratamiento.

El vehículo encargado de su transporte es 100% eléctrico, cuenta con homologación europea y dispone de un chasis equipado con brazo abatible con gancho para carga y descarga del punto limpio.

Se trata de la primera entrega en la provincia de las infraestructuras incluidas en esta iniciativa, que se estructura en cuatro líneas de actuación: la construcción de 24 nuevos puntos limpios fijos, la mejora y adaptación de 42 instalaciones existentes, la digitalización de 46 puntos limpios y la adquisición de 83 puntos limpios móviles. En total el proyecto suma 195 acciones en toda la Comunidad.

En la provincia de Burgos están previstas diez actuaciones. Entre ellas, la construcción de nuevos puntos limpios fijos en Modúbar de la Emparedada, Villariezo y Sotopalacios, con una inversión de 1,7 millones de euros. Además, se prevé la digitalización de los mismos, para lo que se ha consignado una dotación de 161.000 euros.

Asimismo, se llevará a cabo la mejora de los puntos limpios Norte y Sur de la capital burgalesa y del ubicado en Miranda de Ebro, cuya financiación asciende a 181.000 euros.

El plan incluye también, junto al ya entregado en Miranda de Ebro, la incorporación de un punto limpio móvil con camión eléctrico para la Mancomunidad Ribera del Río Ausín y Zona de San Pedro de Cardeña y cinco puntos limpios móviles y dos camiones eléctricos para el Ayuntamiento de Burgos, con un presupuesto de 577.000 euros.