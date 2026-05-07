La Guardia Civil inaugura en Covarrubias un «itinerario de futuro» por los pueblos de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

De la capital a los pueblos de Burgos. La Guardia Civil afronta el 182 aniversario de su fundación con una novedad que «ha venido para quedarse». De aquí en adelante, los actos conmemorativos de esta efeméride se celebrarán en el medio rural. La primera parada, Covarrubias, marcará el inicio de este «itinerario de futuro» por la provincia con mayor número de municipios de toda España.

Lo que se busca, tal y como señalaba este jueves el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, es dotar de mayor «significación» la «gran cobertura» que presta la Benemérita en el territorio. De ahí que le pareciese todo un «acierto» la propuesta del teniente coronel jefe de la Comandancia de Burgos, José Javier González.

«Queremos dar más visibilidad a nuestro entorno rural y acercar aún más la Guardia Civil a nuestros vecinos», enfatizaría a continuación González, quien no dudó en abrir la veda en Covarrubias por la «sintonía bastante buena» que el Cuerpo mantiene con el Ayuntamiento.

Lo corrobora el propio alcalde de la villa rachela, Raúl Gredilla. «La gente valora mucho que esté el Cuerpo y que haya agentes viviendo en el pueblo», aseguró «encantado» de ejercer de anfitrión por partida doble. Empezando por este jueves, a partir de las 9 de la mañana en la plaza de Doña Urraca, con una exposición de medios de las unidades de Tráfico, Seprona, Desactivación de Explosivos, Servicio Cinológico e incluso un helicóptero «si el tiempo lo permite».

El segundo acto, el miércoles 13 de mayo coincidiendo con la fecha exacta de la fundación, consistirá en la tradicional parada militar, desfile, entrega de condecoraciones y homenaje a los caídos. El evento, según detalló el teniente coronel, arrancará en la plaza de Doña Urraca a las 11 de la mañana y estará, como siempre, «abierto al público».

Aparte de estas dos citas, el Instituto Armado pretende ir más allá para mostrar a la ciudadanía su presencia en «la vida diaria de los municipios». Para ello, se ha organizado una exposición a cargo del Centro de Fotografía Histórica de la Guardia Civil, con sede en Burgos, que permanecerá abierta durante una semana en la Sala Arlanza. En ese mismo enclave, precisamente, se celebrará una charla divulgativa el martes 12 sobre «prevención y seguridad» dirigida a personas mayores.

Con «los agentes integrados en la vida civil del pueblo», Gredilla reconoció que esta cita es «súper importante» para Covarrubias al marcar un nuevo punto de partida en la historia del Cuerpo dentro de la provincia. González, por su parte, se mostró plenamente convencido de que este salto, de la ciudad al medio rural, servirá para «reforzar nuestro compromiso con los vecinos» con los que conviven día a día.