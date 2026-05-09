Peña confía en el “músculo” del PSOE de Burgos para recuperar las alcaldías de Burgos y Aranda

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La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, confió en el “músculo y el suelo electoral fuerte” que ha demostrado el partido en la provincia en las últimas elecciones autonómicas para recuperar las alcaldías de Burgos y Aranda de Duero en los próximos comicios municipales de 2027.

Así lo subrayó esta mañana durante su intervención ante el Comité Provincial de la formación, en la que recordó que el PSOE consiguió el mayor porcentaje de toda Castilla y León, con un 35 por ciento de los votos, aunque perdió el quinto procurador”.

Comité provincial de PSOE en Aranda.

Sin embargo, recordó que el PSOE de Burgos obtuvo el apoyo de cerca de 60.000 electores, “lejos de muchas expectativas”, y aseguró que el partido “no va a decepcionar a sus votantes”, con una oposición “exigente”.

Para Peña, los resultados electorales en Castilla y León constituyen un “buen punto de partida” para ampliar la presencia del partido en el territorio en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en 2027. Así, anunció el inicio del trabajo de la formación en su plan de extensión de listas municipales, con el objetivo de conseguir “la mejor representación del partido en todos los puntos de la provincia”.

Comité provincial de PSOE en Aranda.ECB

También fijó el reto de aumentar las cerca de 200 candidaturas que presentó el partido en 2023 en la provincia y superar los 90 alcaldes y alcaldesas que tiene en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

La parlamentaria socialista recordó también que “la ideología ordena prioridades”, por lo que apeló a trabajar para revertir los problemas que sufre la provincia “fruto de la mala gestión del PP de Burgos”, que dijo, no solo han supuesto la pérdida de diez millones de euros de fondos europeos, sino también un progresivo deterioro de la sanidad pública, del crecimiento logístico y de problemas como la dificultad de acceso a una vivienda de protección oficial.