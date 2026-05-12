La Junta invertirá más de 250.000 euros en la reforma de la estación de autobuses de Medina de Pomar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León iniciará en verano las obras de reforma y modernización de la Estación de Autobuses de Medina de Pomar (Burgos). Tras dos licitaciones previas que resultaron desiertas, la Junta de Castilla y León ha adjudicado la obra de mejora de esta infraestructura con un plazo de ejecución de 4 meses y un presupuesto de 251.359,02 euros.

En la estación de autobuses de Medina de Pomar se pretende mejorar la utilidad del edificio acorde a los nuevos tiempos y necesidades, con un edificio mucho más eficiente energéticamente y accesible a todos. El volumen del edificio se mantiene y en el exterior se instalará una pérgola de 25 m2.

El uso de estación de autobuses se completa con el de cafetería, para espera de los viajeros y uso del público en general, rentabilizando, de esta forma, el edificio y asegurando su correcto mantenimiento.

La intervención

El Plan de Modernización de la Junta para las estaciones de autobuses cumple también en Medina de Pomar su objetivo de realizar una renovación y una actualización del antiguo edificio adaptándolo a la normativa vigente, atendiendo tanto a criterios de accesibilidad como de eficiencia energética.

En el exterior del edificio se procederá a la reparación puntual de la cubierta, al forrado de fachada con incorporación de aislante térmico y a la colocación de nueva señalética. Además, se procederá a la limpieza del pavimento de dársenas y zona de maniobras a la sustitución de las luminarias de la zona de las dársenas por tipo led, la reparación de la instalación eléctrica de dicha zona, y a la limpieza y pintura de la estructura de las dársenas.

La pérgola bioclimática de 25m2 se instalará en el actual jardín y, por último, como apoyo al suministro eléctrico de la estación se colocarán paneles fotovoltaicos en la cubierta de las dársenas.

En el interior de la estación se producirá por un lado la reforma y redistribución de los aseos, para adaptarlos a personas con discapacidad, así como la sustitución de carpinterías interiores y exteriores y por otro se revisará la instalación de electricidad con sustitución o reparación de elementos en caso de ser necesario.

La iluminación interior se ejecutará con luminarias tipo led. En los aseos se realizará una reforma de la instalación de fontanería y saneamiento, así como una total renovación del sistema de calefacción y ventilación del edificio de la Estación.

Por último, se colocará iluminación de emergencia y señalización, se equipará el interior de los aseos, se procede a la pavimentación y ejecución de falso techo en las zonas reformadas y se implementará nueva cartelería y señalética con la imagen corporativa de la Junta de Castilla y León.

Más de 40 millones de euros en mejora de estaciones de autobús

Esta intervención forma parte del Plan de Modernización de la Junta para este tipo de infraestructuras de titularidad autonómica, con una inversión que ronda los 40 millones de euros en esta legislatura, que cuenta con financiación de Fondos Europeos y ha permitido intervenir en Ávila, Palencia, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Soria, León, Intermodal León, Ponferrada, Benavente; estar interviniendo en Valladolid y El Burgo de Osma; y tener previsto hacerlo en Medina de Pomar, Guijuelo y Zamora.