La Guardia Civil lleva a Covarrubias la celebración de su 182 aniversario

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Covarrubias fue el escenario de excepción de la celebración del 182 aniversario de la Guardia Civil en Burgos. Un acto que acogió la Plaza Doña Urraca de la villa rachela. El teniente coronel de la Comandancia de Burgos, José Javier González, presidió el acto junto con el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente.

Un evento que contó también con la presencia del alcalde de Covarrubias, Raúl Gredilla González, como localidad anfitriona del acto, el presidente de la Diputación, Borja Suárez, el delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz; la presidenta de la Audiencia Provincial, Blanca Subiñas, y el general de División jefe de la División San Marcial, Mariano Arrazola Martínez.

El teniente coronel jefe de la Comandancia de Burgos pasó revista a la formación y tras saludar se realizó el izado de Bandera portado por guardias civiles veteranos.

A continuación, se dio lectura a un extracto de los decretos fundacionales del Cuerpo; el primero dictado a 28 de marzo de 1844 por el Marqués de Peñaflorida y el segundo dado en Palacio a 13 de mayo de 1844, por El Ministro de la Guerra, Ramón María Narváez.

Durante el acto se impusieron 19 condecoraciones, una placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 11 cruces a la Constancia en el Servicio, en sus distintas modalidades de Oro, Plata y Bronce y siete cruces con Distintivo Blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

Además, se entregaron diplomas y trofeos por su vinculación con el Cuerpo y espíritu Benemérito al alcalde de la localidad, al propietario del museo del Torreón de Fernán González, Millán Bermejo Barbadillo; y a un joven de 13 años. A este menor, se le ha reconocido después de que el pasado 15 de febrero encontrara a un varón inconsciente y con signos de hipotermia en Cardeñajimeno. Le socorrió y le acompañó en todo momento hasta la llegada de la Guardia Civil y los servicios sanitarios, sobreponiéndose a la angustia del momento, a la soledad, a la oscuridad reinante y a las inclemencias climáticas existentes.

A continuación, se llevó a cabo un emotivo acto de homenaje a los Caídos del Cuerpo y depositado una corona de laurel en su honor, tras el cual se ha entonado el Himno del Cuerpo.

Como colofón, han desfilado las Unidades presentes: Escuadra de Gastadores de la Comandancia, Unidad de Música de la División San Marcial, Sección de Honores de la Comandancia, sección de condecorados, escuadra de motoristas del Subsector de Tráfico y del SEPRONA, así como efectivos y vehículos de Seguridad Ciudadana, Servicio Cinológico, Subsector de Tráfico, Seprona, Usecic.