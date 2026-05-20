Un camión atropella a un conductor que examinaba su coche averiado en la A-62
Se encontraba en la A-62, en sentido Burgos, a la altura de Celada del Camino
Un hombre de unos 40 años ha sido atropellado por un camión este miércoles, en torno a las 10:30 horas, al poco de apearse de su vehículo debido a una avería. El siniestro, según fuentes del 112, tuvo lugar en el kilómetro 24 autovía A-62, en sentido Burgos, a la altura de Celada del Camino.
De acuerdo a la información facilitada por el 112, el herido se encontraba consciente tras ser arrollado por el camión. No obstante, requirió asistencia sanitaria al sufrir lesiones en ambos pies.
Provincia
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El Correo de Burgos | El Mundo
Con la Guardia Civil sobre aviso, también se desplazó hasta el lugar de los hechos una ambulancia del Sacyl para atender al varón.