Un camión atropella a un conductor que examinaba su coche averiado en la A-62

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Un hombre de unos 40 años ha sido atropellado por un camión este miércoles, en torno a las 10:30 horas, al poco de apearse de su vehículo debido a una avería. El siniestro, según fuentes del 112, tuvo lugar en el kilómetro 24 autovía A-62, en sentido Burgos, a la altura de Celada del Camino.

De acuerdo a la información facilitada por el 112, el herido se encontraba consciente tras ser arrollado por el camión. No obstante, requirió asistencia sanitaria al sufrir lesiones en ambos pies.

Con la Guardia Civil sobre aviso, también se desplazó hasta el lugar de los hechos una ambulancia del Sacyl para atender al varón.