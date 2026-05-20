El Correo de Burgos

Un camión atropella a un conductor que examinaba su coche averiado en la A-62

Se encontraba en la A-62, en sentido Burgos, a la altura de Celada del Camino

Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.

Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

Un hombre de unos 40 años ha sido atropellado por un camión este miércoles, en torno a las 10:30 horas, al poco de apearse de su vehículo debido a una avería. El siniestro, según fuentes del 112, tuvo lugar en el kilómetro 24 autovía A-62, en sentido Burgos, a la altura de Celada del Camino

De acuerdo a la información facilitada por el 112, el herido se encontraba consciente tras ser arrollado por el camión. No obstante, requirió asistencia sanitaria al sufrir lesiones en ambos pies

Con la Guardia Civil sobre aviso, también se desplazó hasta el lugar de los hechos una ambulancia del Sacyl para atender al varón. 

tracking