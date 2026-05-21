La Junta reitera que defenderá con "toda la firmeza" la pertenencia de Treviño a Castilla y León

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de GobiernoR. Valtero

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El portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reiteró hoy que defenderán con “toda firmeza” los intereses y la integridad territorial de Castilla y León y, con ello, la pertenencia a Burgos del Condado de Treviño, un enclave situado en la provincia de Álava.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo manifestó que “el mapa territorial de España está completamente cerrado”, después de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmara este miércoles en el Congreso que jurídicamente era posible la anexión de Treviño a Álava en su respuesta a una pregunta formulada por el diputado vasco Mikel Legarda.

Asimismo, en línea con lo expresado este miércoles por el titular en funciones de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, el portavoz recordó que en la Junta son “firmes defensores” de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía, por lo que reafirmó su posición sobre este asunto.