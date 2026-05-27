La Junta instalará 304 desfibriladores en los pueblos pequeños de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

BURGOS

La Junta de Castilla y León instalará 304 desfibriladores en municipios burgaleses de menos de 2.000 habitantes dentro de un programa autonómico orientado a mejorar la respuesta ante emergencias en el medio rural. La iniciativa se desarrolla en colaboración con las diputaciones provinciales y, en el caso de Burgos, cuenta con una subvención de 270.000€ concedida a la Diputación para adquirir, distribuir e instalar los equipos en espacios de titularidad municipal o de acceso público.

El programa no se limita al suministro de los desfibriladores, ya que incluye también la señalización de los puntos de reanimación cardiopulmonar y la formación necesaria para que puedan utilizarse de forma adecuada en caso de parada cardiorrespiratoria. La actuación se presentó durante una visita a la guardería de Cardeñadijo, en la que participaron la alcaldesa, Daniela Grijalbo; el vicepresidente de la Diputación, Ramiro Ibáñez; y el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Sanz.

La Junta subraya que disponer de estos equipos en espacios públicos puede resultar determinante en localidades pequeñas, donde los tiempos de respuesta sanitaria pueden condicionar la supervivencia y las posibles secuelas de una emergencia. La actuación forma parte de un programa de ámbito autonómico dotado con 1.586.000 euros.