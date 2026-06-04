Buscan a una mujer de unos 70 años desaparecida en Cogollos

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil coordina un dispositivo para buscar a una mujer, vecina de la localidad burgalesa de Cogollos, que ha desaparecido esta tarde.

Según informa el 1-1-2, el centro coordinador ha fijado una zona de búsqueda inicial con los límites al oeste en la vía férrea y al este, en la carretera N-234; y ha movilizado el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento para realizar batidas desde el aire, mientras que por tierra están interviniendo varias patrullas de la Guardia Civil, que está empleando además drones.