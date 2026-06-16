El orgullo de ser de pueblo. 800 jóvenes reivindican lo rural este fin de semana en Villadiego

El presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez, el alcalde de Villarcayo, Ángel Carretón, y el diputado Javier Arroyo durante la presentación del XIII Encuentro Provincial de Jóvenes de Burgos.

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

659 jóvenes de 12 a 17 años procedentes de diez comarcas de la provincia de Burgos. Un centenar de jóvenes voluntarios y 23 personas organizadoras. Todos ellos reivindicarán el próximo sábado en Villadiego el orgullo de ser de pueblo. Se trata del XIII Encuentro provincial 'Jóvenes por la Provincia' que organiza desde el año 2013 la Diputación Provincial de Burgos.

La edición de este año se desarrolla bajo el lema 'Me flipa ser de pueblo' y persigue « vincular más a estos jóvenes que pertenece y que son la esencia de su territorio ellos mantienen abiertas las escuelas, son el presente y el futuro de cada pueblo», señaló el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez.

El encuentro recala este año en la Plaza Mayor de Villadiego. Será el próximo sábado 20 de junio cuando se desplegarán una veintena de talleres y actividades que buscan «formar en lo rural, formar en los pueblos que, al final, es mostrar una vida de muchísima calidad que invita a los jóvenes que hayan nacido en los pueblos y hayan vivido su etapa escolar, que pueden quedarse, mostrar que no tienen que desvincularse de los pueblos», destacó.

El encuentro reúne a chavales entre los 12y los 17 años. Los menores de 14 años son mayoría, 472, y de 15 a 18 años participarán 185. La cita desplegará actividades durante la jornada que van desde talleres (elaboración de carteras, llaveros, pulseras, pañoletas subliminadas, cuelga móviles, bidones, marcapáginas, tatuajes temporales, figuras Funny Gummy) nuevas tecnologías (gafas de realidad virtual, plataforma de vídeo 360º, Fotomatón), juegos (swing de golf, mega twister, gana un dinosaurio) deportes (circuito radio control, scalextric de bicicletas, segway, baloncesto cuatro en raya, voleivol) y culturales (paintball, actuaciones de magia, discoteca móvil y animación musical Dj Crisrax).

La cita que reúne a los jóvenes de los pueblos de Burgos arranco en 2013 en Briviesca. Desde entonces se ha mantenido cada año en diferentes puntos de la provincia (Roa de Duero, Belorado, Villarcayo, Lerma, Lerma, Villasana de Mena, Salas de los Infantes, Melgar de Fernamental, Quintanar de la Sierra, Medina de Pomar y Briviesca). una cita que no dejó de organizarse a pesar de la pandemia. Las ediciones de 2020se suspendió por la Covid pero en 2021 se mantuvo una edición virtual a través de Tik Tok.