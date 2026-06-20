Herido un varón tras volcar un camión frigorífico en la BU-V-2031 en Castrillo de la Vega

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Un varón de unos 65 años resultó herido este sábado tras volcar el camión frigorífico que conducía, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León. El suceso tuvo lugar a las 5.40 horas en el punto kilométrico 1 de la BU-V-2031 en Castrillo de la Vega (Burgos).

El centro de emergencias de 1-1-2 recibió un aviso de madrugada que alertaba del accidente y aunque en un principio no se notificaron heridos, posteriormente, Tráfico de Burgos solicitó asistencia sanitaria para el conductor del camión, un varón de unos 65 años con cortes en el brazo. Se dio aviso entonces a Sacyl que se desplazó hasta el lugar.