Loreto Velázquez Aranda

Los usuarios de la veterana Guía Vinos Gourmets (GVG) han elegido los vinos, bodegas, tienda especializada y profesionales del sector más destacados del año 2023. Adelantamos, dos son de la Ribera del Duero.

El premio especial del año, que reconoce la larga tradición y “su buen hacer” va a parar a un bodeguero muy conocido en la Ribera del Duero: Carmelo Rodero.

El premio al mejor tinto con crianza se queda también en la Denominación de Origen Ribera del Duero, con Pesus, un proyecto familiar de la bodega Hermanos Sastre.

Fuera de la Denominación de Origen, Abadía Retuerta (Sardón de Duero, Valladolid) ha sido distinguida como Bodega del año por sus vinos “sobresalientes” y una oferta enoturística que “es una experiencia única”.

Bodega Vulcano de la DO Lanzarote consigue el premio al mejor blanco con crianza, mientras que Guitián Fermentado en Barrica Godello de Bodegas La Tapada (DO Valdeorras) arrasa en la categoría de Mejor Rosado. El mejor tinto joven (ex aequo) se queda en Chivite Las Fincas de VT 3 Riberas, y el mejor Tinto Joven se va a DO Toro, a Fariña Primero, de Bodegas Fariña. En Extremadura se queda el mejor tinto con crianza, con Habla del Silencio Mágnum de Bodegas Habla.

En Espumosos, los usuarios destacan a Juvé & Camps Reserva de la Familia Juvé & Camps y en cuanto a generosos, no hay duda: Lustau Palo Cortado Vors, de Bodegas Lustau (DO Jerez-Xérès-Sherry). Al preguntar por la mejor tienda especializada, la mayoría coincide en alabar la calidad de Vins i Licors Grau de Palafrugell (Girona).

A la hora de destacar “a un grande”, por su trayectoria y evolución, la guía concluye con Pepe Mendoza de Casa Agrícola.

Los premiados recogerán su galardón durante el 37 Salón Gourmets que se celebrará del 22 al 25 de abril de 2024.